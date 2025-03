Polémica por el "califato islámico" de Terrassa: "No es ni Irán ni Afganistán, es Cataluña"

La celebración del Ramadán ha vuelto a generar controversia en Cataluña. Esta vez, en Terrassa, donde cientos de musulmanes han tomado las calles para realizar sus rezos colectivos. Las imágenes de una gran concentración de fieles ocupando la vía pública han provocado una oleada de críticas en redes sociales, con numerosos ciudadanos expresando su indignación ante una escena que, según ellos, "ya no parece Cataluña, sino Marruecos".

Las quejas de los vecinos no han tardado en llegar. Muchos denuncian que estos rezos han colapsado espacios públicos, dificultando el paso de peatones. "Cataluña ya no es lo que era, esto parece Cataluñistán", lamentaba un usuario en redes sociales. Otros han criticado que se permita este tipo de ocupación de la vía pública para una práctica religiosa, cuando consideran que en otras circunstancias no se darían las mismas facilidades.

Las imágenes muestran una vía entera ocupada por fieles, que colocan sus alfombras en el suelo y rezan en grupo. "No tengo nada en contra de ninguna religión, pero esto es un espacio público y no deberían colapsarlo así", señala un vecino de la zona, "aunque sea de noche".

Una de las críticas más comentadas ha sido la de un miembro de Aliança Catalana, Anthony Sánchez, quien suele tener una fuerte presencia en redes. "No es ni Irán ni Afganistán, es Cataluña, más concretamente el Califato Islámico de Terrassa. Todos ellos son hombres islamistas que ocupan la vía pública y ni rastro de mujeres. ¿Este es el futuro que queremos? Yo no. ¡VERGÜENZA!", comenta en su publicación.

Otros usuarios han criticado la "hipocresía" del independentismo.Mientras les molesta que se hable español, dice, permiten que "cientos de musulmanes ocupen la calle de Terrassa para celebrar el Ramadán".

"No, no es Marruecos, es Terrassa", comenta otro en la misma red social.

Esta situación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la convivencia y el uso del espacio público en Cataluña, así como la creciente islamización, especialmente en ciudades con una alta presencia de población musulmana como Terrassa. La polémica está servida.