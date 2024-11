La nueva gira de Miguel Bosé llegará el 3 de julio al Palau Sant Jordi de Barcelona

Miguel Bosé ha anunciado este jueves la gira 'Importante Tour', que arrancará en febrero de 2025 en México y que llegará el 3 de julio al Palau Sant Jordi de Barcelona, informa la promotora The Project.

La gira tiene cerradas ya once fechas a partir de julio en España, y con ella el cantante vuelve a los escenarios tras ocho años, con la intención de visitar más países aún no desvelados entre el próximo año y 2026.

Con estos conciertos Bosé celebra su larga trayectoria a la vanguardia del pop, durante la que ha vendido más de 30 millones de discos y colocado más de 70 sencillos en los primeros puestos de las listas de éxitos en América Latina y Europa, ha recordado su promotora en un comunicado.

En esta nueva etapa, Bosé estará acompañado por una banda de músicos y coristas bajo la dirección musical de Mikel Irazoki. Juntos interpretarán una extensa lista de éxitos, entre los cuales no faltarán 'Amante bandido', 'Te amaré', 'Nena', 'Nada particular', 'Si tú no vuelves' y 'Morena mía', entre muchos otros.

En verano de 2025, 'Importante Tour' hará parada en España, con fechas confirmadas en la Plaza de Toros de Murcia (28 de junio); el WiZink Center de Madrid (1 de julio); el Palau Sant Jordi de Barcelona el 3 de julio; el Icónica Santalucía Sevilla Fest (5 de julio); el Bilbao Arena Miribilla (9 de julio); y el Coliseum de A Coruña (11 de julio).

Seguirá en el Estadio Ciutat de València (16 de julio); la Plaza de Toros de Alicante (17 de julio); el Concert Music Festival en Chiclana de la Frontera (Cádiz), el 19 de julio; el Starlite Occident Marbella (23 de julio) y el Festival Magdalena en Vivo en Santander (26 de julio).

Las entradas para la gira saldrán a la venta el martes 3 de diciembre a las 12:00 horas, disponibles en El Corte Inglés y en MiguelBose.com.