De nuevos ejes verdes a becas deportiva y el catalán "abandonado", las promesas electorales de la jornada en Barcelona

Los candidatos a la alcaldía de Barcelona se han levantado hoy con muchas ganas de prometer. La alcaldesa, Ada Colau, quiere seguir peatonalizando la ciudad y ha prometido 20 nuevos ejes verdes de aquí a 2030. El candidato socialista, Jaume Collboni, ha asegurado que doblará el presupuesto para las becas deportivas para niños y jóvenes hasta los 10 millones de euros. Ernest Maragall (ERC) ha decidido rescatar un clásico de todas las campañas, el catalán, para acusar a sus adversarios de desprotegerlo. Xavier Trias, a su vez, ha apelado al feminismo de su campaña mientras que Daniel Sirera (PP) apuesta por rebajar impuestos en la capital catalana.

Así las cosas, la candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, se compromete a crear 20 ejes verdes en los 10 distritos de la ciudad hasta 2030, siguiendo el modelo de las supermanzanas del Eixample. Lo ha dicho en un acto de campaña de las elecciones municipales 2023 en la plaza de Sóller, recientemente transformada siguiendo este modelo. Colau ha argumentado que no se trata de pacificar zonas puntuales inconexas entre sí, sino "transformar toda la ciudad, todos los barrios" para reducir la contaminación y la presencia de los coches, y generar espacios de verde y de convivencia.

Estos ejes verdes se harán, según ha explicado Colau, en "las zonas donde más se necesita", y ha puesto algunos ejemplos como la rambla de Prim, la vía Julia, la rambla del Carmel o el tramo entre Calabria y Santander, "una histórica reivindicación vecinal", ha dicho. "Debemos transformar toda la movilidad de la ciudad", ha asegurado la candidata de BComú.

El candidato socialista en las elecciones municipales 2023, Jaume Collboni, ha asegurado que doblará el presupuesto para las becas deportivas para niños y jóvenes hasta los 10 millones de euros. De esta forma, la ayuda crecerá de las 14.000 becas actuales hasta las 40.000. También se ampliará la edad de los beneficiarios, que podrán tener entre 5 y 25 años. Es una propuesta que ha presentado acompañado por David Escudé, concejal de Deportes y número cinco de la lista del PSC.

El objetivo de la medida es favorecer la práctica deportiva de niños y jóvenes y se financiará con el retorno municipal de la tasa turística. Collboni ha asegurado que el PSC defiende el deporte para todos porque es también un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades: "Somos el partido del deporte" ha dicho.

El candidato de Esquerra Republicana a las elecciones municipales 2023, Ernest Maragall, ha acusado al exalcalde Xavier Trias y al gobierno de Ada Colau y Jaume Collboni de haber "abandonado" el catalán en Barcelona. El alcaldable republicano ha denunciado "una inhibición que nos ha hecho retroceder" y ha criticado falta de interés por esta cuestión. Maragall ha defendido que Esquerra será "la herramienta de recuperación masiva del catalán" y ha asegurado que hará correr la lengua por toda la ciudad.

Ante una situación que Maragall ha calificado de "complejidad creciente", el alcaldable ha presentado desde la plaza de Garrigó, en Nou Barris, un plan de choque para fomentar el uso del catalán en Barcelona. Precisamente, es un distrito de la ciudad donde sólo un 5% de los jóvenes lo utilizan como lengua habitual.

Si Ernest Maragall es alcalde se compromete a crear un comisionado por la lengua en el Ayuntamiento que dependa directamente de la alcaldía. También propone dar un empujón al uso del catalán desde los equipamientos municipales de la ciudad, como en centros cívicos, bibliotecas o equipamientos deportivos. Los republicanos también quieren fomentar su uso social con especial atención a la población inmigrada y por eso Maragall quiere recuperar las aulas de acogida. Asimismo, el cabeza de lista de ERC ha exigido que la Diputación de Barcelona se incorpore al Consorcio para la Normalización Lingüística (CNL).

Neus Munté, Victoria Alsina y Joana Ortega han encabezado el acto de este domingo de Trias por Barcelona, en los Jardines de Can Xiringoi, en Nou Barris, que ha servido para dar protagonismo a las mujeres que forman parte de la candidatura: “Queremos una Barcelona feminista no sólo de discurso. Algunos se llenan la boca de decir que son los paladines de la defensa del feminismo, y luego no hacen nada”, espetó Xavier Trias. Entre las propuestas en clave feminista de Trias para estas elecciones municipales 2023 en Barcelona, destaca la voluntad de elaborar presupuestos con perspectiva de género, reforzar el programa de intervención contra la violencia machista para eliminar las listas de espera o crear un programa inserción laboral para las mujeres en situación de prostitución.

En materia de fiscalidad, el PP de Daniel Sirera propone una reducción de impuestos que reduciría en 384 millones de euros los ingresos del Ayuntamiento, pero asegura que esto no afectaría a la prestación de los servicios porque se recortaría en los “gastos superfluos” de la Administración. En este sentido, proponen reducir el 30% del IBI, eliminar la tasa turística y la tasa de recogida de los residuos a domicilio, suprimir el recargo del agua en el área metropolitana, y reducir la tasa de la grúa y de las terrazas.