Obligan a retirar la "estelada" independentista del Ayuntamiento de Junts y PSC en Begues (Barcelona)

El Ayuntamiento de Begues se ha visto obligado a retirar la bandera del balcón del consistorio y de las calles de toda la población. Así lo ha anunciado la entidad Impulso Ciudadano en una publicación en su cuenta de X. El Ayuntamiento, gobernada por PSC y Junts per Catalunya, tendrá que retirar la bandera después de un recurso presentado por la entidad, que ha alertado de que estarán "pendientes" de que las enseñas "no constitucionales se retiren completamente", informa ElNacional.cat

Los últimos ayuntamientos que se han visto perseguidos por Impulso Ciudadano han sido el de l'Ametlla de Mar, Manlleu o Òrrius. El primero se vio obligado el pasado mes de abril a retirar una pancartapor la "libertad de los presos políticos" y una estelada de la fachada del edificio del consistorio, así como otra estelada de la oficina de turismo y un lazo amarillo que está soldado en los pies de una escultura de la rotonda de acceso al municipio. Solo un mes más tarde, la Junta Electoral de Vic obligó al Ayuntamiento de Manlleu a retirar la estelada de la fachada y de una de las farolas de la plaza Fra Bernadí. En un comunicado, el consistorio explicaba que fue la entidad Impulso Ciudadano que lo denunció por no respetar "el principio de neutralidad institucional de los espacios públicos" en periodos electorales. El consistorio informaba de que el 30 de abril se iniciaron la retirada de los elementos. "El Ayuntamiento de Manlleu acata el orden electoral para no recibir las sanciones administrativas que se podrían derivar del hecho de no cumplir con el dictado en el acuerdo de la presidenta de la Junta Electoral de la zona de Vic".