Oriol Junqueras dejará la presidencia de ERC para abrir un tiempo de reflexión y deja el apoyo a Illa en el aire

El presidente de ERC hizo público la noche del miércoles que dejará el liderazgo del partido temporalmente tras las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Durante la reunión de la Ejecutiva del partido, Junqueras comunicó que tras los comicios europeos dejará la Presidencia para «abrir un proceso de reflexión y escucha activa antes de decidir su futuro».

En esta misma Ejecutiva Nacional también se acordó la convocatoria de un Congreso Nacional el 30 de noviembre para fijar la nueva estrategia del partido.

Por otra parte, mediante otro comunicado, la formación anunció una rueda de prensa de Junqueras para hoy, a las 9.00 horas en la sede nacional del partido en Barcelona en la que se darán más detalles.

La Ejecutiva Nacional del partido inició una reunión a las 18.00 de la tarde, en una sesión de más de cuatro horas con asistentes como la presidenta del grupo municipal de ERC en Barcelona, Elisenda Alamany; los consellers Joan Igansi Elena, Carles Campuzano, Ester Capella, Meritxell Serret, Natàlia Mas y Tània Verge; la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell; las portavoces Marta Vilalta y Raquel Sans, entre otros.

La reunión coincidió un día después de que el mismo Junqueras publicara una carta donde lanzó su intención de postular para seguir liderando ERC si así lo decidía la militancia y tras las elecciones de este domingo, en las que ERC perdió 13 diputados, pasando de 33 a 20 escaños, y el liderazgo entre las formaciones independentistas en favor de Junts.

Junqueras no se va solo. Además de Aragonès, se suma a la lista de despedidas la de Marta Rovira quien anunció en redes sociales que no se presentará a la releección para el cargo de secretaria general. «Como militante de base, y por coherencia, he comunicado a los compañeros y compañeras de la dirección nacional que no me presentaré a secretaria general en el próximo congreso nacional», aseguró en la red social X.

En todo caso, el adiós de Rovira y Aragonès y la incógnita que se abre con Junqueras tiene un impacto inmediato sobre la política catalana porque Esquerra se ha convertido en la llave de la investidura de Salvador Illa. Los republicanos van a estar en un marco de provisionalidad hasta el 30 de noviembre y eso hace muy díficil que se abran a apoyar al líder del PSC, aunque no se puede descartar ningún escenario pese a la incertidumbre que va a haber ya que ahora los socialistas se quedan prácticamente sin interlocutor en Esquerra.

La maniobra de Junqueras también puede ser interpretada como una forma de dar oxígeno interno al partido para ayudar a la renovación, pero también como una vía para quitarse del medio y evitar asumir toda la presión del desbloqueo en la política catalana. El proceso de escucha activa y reflexión ayudará al exvicepresidente de la Generalitat a palpar el ambiente de las bases ya que tampoco cabe olvidar que, según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el 34% de los electores de Esquerra apostaban por un acuerdo postelectoral con Carles Puigdemont y un 30%, con el PSC. Es decir, hay división entre el alma independentista y el alma progresista y Junqueras estaba ante un gran dilema.

En este sentido, la fecha elegida del 9J para dejar la presidencia no está hecho al azar ya que justo el día siguiente está previsto que se constituya el Parlament: ahí, con la configuración de la Mesa, se podrá empezar a ver qué perfil toma la legislatura y cuál puede ser el desenlace de la legislatura (hay siete puestos a repartir entre los ochos partidos). Una vez constituida la Mesa del Parlament, órgano de gobierno de la Cámara catalana, se dará a inicio a la ronda de contactos y lo previsible es que Illa sea propuesto como candidato para someterse a un debate de investidura.