Oriol Junqueras: "Si se pusieron de acuerdo para hacer oposición, ¿cómo no se van a poner de acuerdo para formar gobierno en Cataluña?"

Solo ante la prensa, a primera hora de la mañana ha comparecido Oriol Junqueras en la sede nacional de ERC, en Barcelona, para dar detalles de su decisión de renunciar a la presidencia de la formación tras las elecciones europeas. “La mejor manera que tenemos de ayudar a Cataluña es desde Esquerra Republicana. Me gustaría que fuera el partido más fuerte posible, con el máximo apoyo de la sociedad catalana. En estas elecciones y en las anteriores hemos visto una falta de sintonía entre lo que hacemos y la ciudadanía”, dijo Junqueras. Por todo ello anunció que su intención inmediata es "salir a la calle, hablar con la gente. Creo que la mejor manera, al menos en mi caso, es de igual a igual. Me gustaría dirigirme a la militancia a pie de calle, con las mismas condiciones para todos. Me siento útil en esto, creo que lo puedo hacer. Quiero aprender y tengo ganas de seguir aprendiendo de los trabajadores de una fábrica, de los campesinos... Quiero saber la pulsión que tiene, un relato que interpele a la gente. Me gustaría ser capaz de muscular a ERC para ponerla al servicio de Cataluña. Siento la necesidad de salir y hablar de igual a igual, construyendo un relato que hemos podido construir en momentos difíciles".

Por todo ello ahora se pondrá en marcha un proceso que desembocará en un congreso nacional que el partido celebrará el próximo 30 de noviembre y en el que no descarta volver a presentarse Junqueras al cargo, pero siempre y cuando lo quieran los militantes de ERC. Es decir, se va, pero le gustaría quedarse. "Me quiero someter al aval de la militancia. No tengo prisa, pero no quiero renunciar a ayudar, algo que solamente puedo hacer si obtengo un aval explícito y renovado". El líder republicano no ocultó el hecho que en ERC "hace falta un proceso de reconstrucción entre lo que hacemos y lo que quiere la sociedad. Debemos encontrar la manera que la sociedad vuelva a confiar en nosotros con un proceso de escucha", dijo recordando que la formación, en el pasado, ha hecho "cosas extraordinarias como ayudar a la gente a que vote en un referéndum o el 1 de octubre".

Respecto a la formación de un nuevo gobierno en Cataluña tras los comicios electorales del pasado domingo, Junqueras recordó que "aquellos partidos políticos que han dedicado toda una legislatura en hacer oposición, lo que deben hacer es ponerse de acuerdo para formar gobierno. Les invito a que apliquen el mismo criterio". El republicano acusó a Junts, PSC y Comuns de "haber puesto palos a las ruedas, han puesto trabas a un Govern que hacía bien las cosas, que iba a tener los mejores presupuestos de la historia y al final ha tenido dificultades insoportables. ¿Cómo no se pondrán de acuerdo para formar gobierno?". A este respecto concretó que Comuns se negó a apoyar esos presupuestos alegando que en ellos aparecía el proyecto del Hard Rock de Tarragona. "Eso no era cierto, pero ahora los Comuns apoyan al PSC que es uno de los promotores del Hard Rock", concluyó Junqueras.