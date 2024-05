Pere Aragonès anucia que deja la política

Pere Aragonès no seguirá. El que fuera cabeza de lista por ERC acaba de anunciar que deja la primera línea política tras los malos resultados que su formación ha obtenido en la últimas elecciones al Parlament de Cataluña. El actual presidente de la Generalitat ni siquiera recogerá su acta como parlamentario.

El dirigente republicano aseguró en una comparecencia en la sede de ERC en Barcelona que "por responsabilidad con el país y con el partido que represento, hoy he comunicado a la permanente nacional de Esquerra Republicana que no tomaré el acta de diputado y, por tanto, no formaré parte del próximo Parlament de Cataluña". Aragonès dijo también que "abandono la primera línea política. Inicio una nueva etapa, pero con el mismo compromiso".

Los republicanos han perdido en las últimas elecciones 13 diputados, un resultado que no esperaban y que crea una fuerte crisis dentro de la formación. De los 33 diputados conseguidos en 2021 y que permitieron su aterrizaje en la presidencia de la Generalitat han pasado a 20, lejos de sus expectativas más optimistas para seguir al frente del Govern. En este sentido, Aragonès aseguró que "ERC ha decidido ser elemento de desbloqueo y asumir nuestro papel en la oposición que nos ha asignado la ciudadanía. También queremos constatar que se ha perdido la mayoría independentista". El todavía president anunció que no tratará de llegar a ningún acuerdo con el socialista Salvador Illa, ganador de las elecciones, porque "no estaremos para facilitar una investidura del PSC y no participaremos de operaciones que necesitan del acuerdo de Junts y PSC".

Con este anuncio, tras el batacazo electoral, se inicia también la carrera por buscar un sucesor a Pere Aragonès dentro de ERC.