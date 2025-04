Pilar Eyre: «Los burgueses catalanes son tacaños, pero no fanfarrones como los madrileños»

Pilar Eyre es uno de los nombres de referencia en el periodismo de esta ciudad. Y eso es porque sabe mirar, pero también escuchar y luego, todo lo que ha recogido, sabe contarlo. Eso es lo que encontramos en sus artículo o en sus libros. Un buen ejemplo es «Señoras bien», su retorno a la literatura de ficción que acaba de publicar Planeta.

Eyre, tal y como explicó a este diario, tenía «ganas de pasármelo bien con un libro. Los anteriores eran históricos, por lo que aquí quería hablar de mis amigas, de un grupo que nos reunimos desde hace mucho tiempo. Me di cuenta que lo que nos contamos es una novela. Por otro lado, las mujeres de mi edad no las encuentro reflejadas en los libros. De ellas solo se dice que tienen que envejecer con dignidad, vestirse como una señora mayor, cuidar de los nieto... Pero eso no es así. Es que yo quiero envejecer dignamente, que me gusten los chicos, volverme a enamorar, estar en la vida... Veo tal cantidad de mujeres de mi edad que no están reflejadas que he querido escribir esto para ellas».

Evidentemente ellas, las protagonistas del libro, son mujeres de Barcelona, empezando por Andrea, una arquitecta retirada que con sus más de sesenta años sigue sintiéndose joven y valiente en su madurez, aunque está rodeada de una sociedad que prefiere apartarla. Es una «señora bien» que se enfrentará a la vida cuando su hija se encuentre con problemas que pueden incluso llevarla a la cárcel.

La escritora comentó que «cuando se ha querido reflejar a las mujeres mayores en libros siempre es desde una mirada masculina, complaciente... Pero mirada de igual a igual hay pocas. Cuando pensábamos la campaña de márketing dije que no quería que saliera la palabra edadismo, como esos libros que hablan de envejecer con dignidad, que te dediques a hacer ganchillo, a tus nietos... Yo no conozco estas mujeres. Nosotras mismas nos hemos olvidado de nosotras. Quiero que este sea un primer paso de reivindicación».

En los textos de Pilar Eyre nunca falta la ironía, ni la crítica cuando lo requiere el argumento, además de saber crear la atmósfera adecuada para la historia. A este respecto, su referente es Juan Marsé, a quien idolatra porque «me siento viviendo en sus libros y eso es porque crea la atmósfera adecuada». Y todo ello, en «Señoras bien» transcurre en una Barcelona que no es un simple decorado y en la que se mueve como pez en el agua la burguesía catalana que Eyre conoce a la perfección. De ella dijo que «son unos tacaños, pero nada fanfarrones, en contraste con la burguesía madrileña».

Tras este libro, en junio se reeditará en Destino su biografía de Franco mientras que en Francia aparecerá la traducción de su aproximación a Juan Carlos.