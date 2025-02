El precio de los hoteles provoca una caída de la ocupación

La estrategia desarrollada por el Gremio de Hoteles de Barcelona en los últimos años para atraer a un turista de perfil alto, parece que está empezando a dar sus frutos, al menos eso es lo que sugieren los datos de ocupación hotelera recogidos en el segundo semestre del 2024.

Como recordaba el presidente del GHB, Jordi Clos, "el sector MICE (reuniones, congresos y exposiciones) cerró el año de forma muy positiva, con un total de 270 actos celebrados" y eso va en la línea "del proyecto que el sector tiene en la cabeza y que hemos ido desarrollando para atraer a un visitante con un nivel adquisitivo y filosófico que va aumentando en calidad".

Uno de los pilares sobre los que se fundamenta esta estrategia es el aumento de los precios de las pernoctaciones, que actúa como factor de cribaje respecto al perfil de turista y, según los responsables del gremio, ello se ha traducido en una caída de la ocupación.

Así el año pasado, la ocupación media fue de un 80,8%, cuando en 2023 esta cifra alcanzó el 82,2%, con lo que se produjo un caída de 1,4 puntos porcentuales, la cual se explica principalmente por las cifras recogidas en el segundo semestre del año. Si 2024 arrancó con buenos registros, entre julio y diciembre la ocupación cayó 3,44 puntos porcentuales.

Paralelamente, durante ese periodo, el precio de la habitación en la ciudad se incrementó en 9,6 euros respecto a las mismas fechas de 2023 y en lo que se refiere al global del año, el precio medio en 2024 fue de 188 euros, por los 174 euros del año anterior, lo que supone un aumento de 14 euros.

Previsiones para este año

Sobre esta tendencia, el presidente del gremio recordó que "la gestión que se ha hecho para hacer un cambio de segmento, descartando al turista más popular, que deja de venir a la ciudad por el precio, para atraer al cultural de mayor calidad está dando sus frutos, por lo que, por ahora, no nos ha de preocupar esa caída en la ocupación, siempre y cuando ésta se mantenga en estos parámetros".

En este sentido, las previsiones para este 2025, que ha arrancado con un mes de enero que registra un incremento del precio medio de la habitación de 7 euros respecto al mismo periodo del año anterior y una caída de un punto porcentual en la ocupación, "son muy potentes a nivel de MICE, un sector que ya en este principio de año ha traído grandes eventos a Barcelona", como el Mobile World Congress, que se celebra entre el 3 y el 6 de marzo y para el que se prevé una cifra estimada de 101 mil visitantes. "La organización ya ha reservado 21 mil habitaciones y, como en ediciones anteriores, lunes y martes lo tendremos todo lleno", indicaba Clos.

En cualquier caso, el año arranca con algunas incertidumbres que, en un momento dado, podrían impactar al sector. Por un lado, está la variable del mercado estadounidense, que es uno de los más importantes para Barcelona y que no está claro cómo se va a comportar; por otro, el hecho de que el número de visitantes de Reino Unido no está a la altura de otros años, mientras que en Alemania la situación económica no es buena y eso podría provocar una caída de la llegada de turistas germanos.

En contrapartida, desde el Gremio de Hoteles de Barcelona se está apostando de forma decidida por hacer promoción en mercados emergentes como Canadá, Brasil, Japón, Corea, China, Australia y Nueva Zelanda, que resultan muy interesantes y en los que se está incidiendo a la espera de ver cómo evolucionan.

Caída justificada, pero improrrogable

En cualquier caso, desde la patronal asumen que en los próximos meses " seguiremos viendo una reducción paulatina del número de visitantes", algo que forma parte de la estrategia que ha puesto en marcha el sector para seleccionar al turista de calidad, pero es importante que "se consiga estabilizar la situación, porque, de otro modo, ello impactará sobre todo en los hoteles de la segunda corona, que se verán obligados a reducir precios", advertía Clos.

Por ello, desde el gremio reclaman medidas políticas para lograr consolidar esa apuesta por la calidad. El sector se ha apostado por el incremento de precios y un intenso esfuerzo por captar ferias y eventos deportivos de gran envergadura que contribuyen a generar imagen internacional de la ciudad, como la Copa América, así como por llevar a cabo una promoción turística de Barcelona centrada en el aspecto cultural para lograr atraer al visitante de calidad, pero la administración también debe poner de su parte.

Entre las medidas políticas que reclama el sector destaca "la ampliación del aeropuerto, no tanto para aumentar el número de viajeros, sino las conexiones internacionales". "También es necesario repensar la fiscalidad sobre el sector, que se está asfixiando, y no hay que olvidar que Barcelona no tiene la exclusividad sobre el turista MICE, sino que hay otras ciudad que no tienen esta carga fiscal que también van en busca de este perfil de visitante", indicaba Clos, quien además hacía hincapié en la necesidad de "potenciar la seguridad, la limpieza, el civismo, la iluminación y otros factores que hay que tener en cuanta para que vayan en paralelo a nuestro proyecto de cambiar el perfil del turista"