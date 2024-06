La ex presidenta del Parlament catalán y ex encarcelada Carme Forcadell no reserva en un hotel porque le atienden en castellano

La ex presidenta del Parlament de Cataluña y ex encarcelada por su participación en el "procés" independentista Carme Forcadell expuso en la red social X una "mala experiencia" que sufrió al intentar reservar una habitación en un hotel en Figueres (Girona).

“Acabo de llamar a un hotel de Figueras para reservar una habitación y me he quedado de piedra, después de decir bona tarda me han dicho: «En castellano por favor». En Figueres, es desesperante. Evidentemente no he reservado habitación”, ha descrito Forcadell en sus redes sociales.