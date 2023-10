El primer (e inédito) Manuel Vázquez Montalbán

Cuando José Colmeiro, una de las grandes autoridades en el estudio de la obra de Manuel Vázquez Montalbán, le propuso a Daniel Vázquez Sallés, hijo del gran escritor barcelonés, que se vieran para tomar café, este último no podía imaginarse de qué se trataba. Colmeiro había descubierto entre los papeles del padre de Pepe Carvalho, hoy conservados en la Biblioteca de Catalunya, un texto inédito del escritor. No se trataba de una obra menor sino de la primera novela de Vázquez Montalbán, totalmente inédita.

Coincidiendo con el vigésimo aniversario de la muerte de Manuel Vázquez Montalbán en un aeropuerto de Bangkok llega ahora a las librerías ese trabajo desconocido y perdido. Se trata de «Los papeles de Admunsen» que publica Navona bajo el cuidado de José Colmeiro. El volumen fue presentado ayer en la cárcel Modelo de Barcelona donde el escritor fue encerrado por motivos políticos, además de ser uno de los decorados principales de esta novela.

El editor de Navona, Ernest Folch, explicó que este Admunsen que da título a la obra nos trae uno de los seudónimos del autor de «Galíndez» o «El pianista», todo ello en un libro que «combina lo literario con lo biográfico. Es una novela que funciona desde un punto de vista literario, anunciando muchas cosas que vendrán después».

A este respecto, José Colmeiro recordó que el manuscrito «pasó por primera vez por mis manos hace un año. Preparaba una edición crítica de “Galíndez” y empecé a revisar todo lo que estaba relacionado con ese libro. Me llamó la atención encontrar entre los papales de Vázquez Montalbán en la Biblioteca de Catalunya el manuscrito de una novela inédita de la que nadie sabía nada. Me di cuenta que era un texto de gran importancia porque era una gran novela revisada por el autor para presentarla en el Biblioteca Breve. No sabemos si se presentó, pero sí sabemos que no ganó y que se quedó en un cajón». Para el especialista «Los papeles de Admunsen» pueden ser definido como una excepcionalidad en el archivo del autor de «Yo maté a Kennedy» y «Los mares del sur» porque «se conservan muy pocas cosas de los años sesenta».

Lo que se encontrará el lector es con un personaje que, en palabras de Colmeiro, pasa a ser «el primer alter ego de Manuel Vázquez Montalbán. Le sirve como un punto de vista narrativo, como un filtro. Es el antihéroe, el personaje del perdedor, algo que pensaba porque en en esa época no podía desarrollar su trabajo como periodista, por motivos de censura, por no estar afiliado al Movimiento». El libro, según el estudioso, se mueve «entre la crónica del día a día, la introducción en el mundo profesional de la publicidad... Es una novela muy pop, muy de la época y que demuestra que la literatura es el refugio». Por todo ello, concluyó que «esta novela es como una botella que el autor nos manda desde el pasado para que la leamos ahora».

La modernidad del texto fue uno de los aspectos que resaltó Daniel Vázquez Sallés, un profundo conocedor de la obra de su padre. «Para mí ha sido una gran sorpresa. Es una novela muy moderna para la época, pero también es una novela muy luminosa sobre el tema de la derrota», concretó el también escritor. Vázquez Sallés admitió que poder leer ese texto inédito le ha supuesto poder «poner luz a una época en la que yo no había nacido y tiene un valor fantástico, aparte de ser una novela muy moderna para la época».

Tanto Colmeiro como Vázquez Sallés, al ser preguntado por la posibilidad de que aparezcan futuros inéditos de este calibre en el archivo del autor, coincidieron en que es difícil que pase, aunque sí añadieron que en estos fondos hay guiones y una importante correspondencia con cartas a nombres tan dispares como Salvador Espriu o Sara Montiel. No está claro si este material verá la luz pronto.

Lo que sí lo hará, de la mano de Navona, es la novela «Erec y Enide», la última publicada en vida de Vázquez Montalbán y que se suma a la recuperación que este sello viene realizando de algunos libros del escritor barcelonés.