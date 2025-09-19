Las propuestas del independentismo para los refugiados palestinos en Barcelona: trabajo automático y cursos de catalán

Entre las medidas propuestas para unos possibles refugiados palestinos en Barcelona, ERC sugiere permisos de residencia y trabajo automáticos, visados humanitarios exprés, programas de inserción laboral y cursos de catalán. También pide a la ciudad preparar alojamientos temporales en casas y centros municipales, además de apoyo psicológico para los recién llegados.

Los republicanos lograron aprobar en comisión una proposición para que la capital catalana y España habiliten un plan de acogida para refugiados palestinos que huyen de la guerra en Gaza. La propuesta obtuvo el apoyo de todos los grupos municipales salvo PP y Vox.

Por su parte, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado durante su visita oficial a Jordania que la ciudad doblará la aportación económica a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Próximo Oriente (UNRWA) para dar apoyo a la población de Gaza y los refugiados palestinos.

De esta forma, la aportación pasará de los 200.000 euros a los 400.000, manteniendo la línea de apoyo en Gaza desde 2012, momento en que la colaboración comenzó con 100.000 euros, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento este lunes.

"La situación en los territorios ocupados en la franja de Gaza es desesperada porque se ha bloqueado la ayuda humanitaria con alimentos y medicinas y no pueden entrar en un territorio que Naciones Unidas ha declarado que está bajo los efectos del hambre", ha afirmado Collboni.