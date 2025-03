Esta es la provincia de Cataluña en la que los matrimonios tardan más en consagrarse

El matrimonio es una institución muy bonita para muchos pero no tanto para otros. Varios años atrás, la unión entre dos personas fue un pilar fundamental de la sociedad en España, pero ahora, ha ido perdiendo protagonismo por diversos factores que en algunos casos no se pueden controlar. En las últimas décadas, las cifras han caído drásticamente y ya son pocas las parajes que se suben al altar a decir el 'si quiero'.

¿Por qué algunas personas no se casan?

Algunas de las razones se resumen a la evolución entre generaciones y las nuevas creencias, aunque es cierto queel 86% de la Generación Z planea casarse en el futuro. Antiguamente, este enlace era, prácticamente, una obligación social que garantizaría estabilidad entre los amados. Ahora, las últimas tendencias han supuesto que la independencia personal y la situación económica priven de los casamientos, ya que hay casos en los que españoles quieren planear su boda pero no disponen del presupuesto necesario para ello. Por ello, muchas personas optan por mantener una relación sin formalizarla legalmente.

Otra de las mayores razones por las que las jóvenes parejas todavía no se casan es por el tema de las viviendas, un bien que no hace más que subir en el mercado inmobiliario. Si ya es cara hacer una boda, adquirir una casa lo es mucho más todavía. Cuando alguien forma un matrimonio significa, casi en todos los casos, que también va a formar una familia y que, por consiguiente, deberán alojarse en un nuevo hogar para continuar con sus vidas alejados de aquellas viviendas en las que crecieron cuando fueron unos niños. Por lo tanto, aquí vuelve a entrar el factor económico, la razón más habitual por la que no se oficializan los matrimonios.

Pese a que el proceso de una alianza amorosa no tiene por qué hacerse por la iglesia, esto es algo que también echa para atrás a muchas parejas. Siempre se ha dicho que una boda es el día más bonito del mundo, porque se disfruta del evento con las personas más cercanas, los familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. es así que un sitio con mucha belleza en el que llevar a cabo un enlace matrimonial es una iglesia, de la que se aprovecha un espacio único y angelical para que este día no se olvide jamás. A día de hoy, al haberse reducido notablemente el número de personas creyentes, puede existir la posibilidad de que una pareja haya conflictos sobre si casarse por la iglesia o por lo civil y, en caso de que haya bandos enfrentados, el proceso del casamiento podría ralentizarse.

Unos novios salen de la iglesia de Los Jerónimos de Madrid tras contraer matrimonio Javier López Agencia EFE

¿Cuántas personas se casan cada año?

Las últimas cifras que se poseen sobre los matrimonios en España son las relativas al año 2023 que publicó el INE. La evolución desde el 2010 hasta el 2023 ha presentado una serie de variaciones que tienen diferentes explicaciones. Por ejemplo, entre 2010 y 2013 se vio una pequeña disminución de estas cifras, aunque es cierto que en 2012 volvieron a subir. La principal razón de ello fue por la época de la crisis del 2008, ya que las parejas no tenían tanto dinero y se vieron obligadas a no casarse. En consecuencia, desde el mismo 2013 hasta el 2016 los números crecieron de forma notable, ya que España se había recuperado de esa crisis ahora mencionada.

Cuando se llegó a esa fecha, la tendencia se mostró estable aunque con una tendencia a la baja, hasta que se llegó al 2020. La pandemia frenó todo tipo de aspectos de la vida de las personas, como ir a trabajar, salir a cenar, ir a casa de un amigo... y en los matrimonios no iba a ser menos. En ese año, España presentó su mínimo histórico, con tan solo 90.670 matrimonios derivados por las consecuencias del Coronavirus. Una vez se pasó al 2021, los valores crecieron bastaste pero eran muy inferiores a los de 2016, por ejemplo. Sin embargo, desde los últimos 12 años (entre 2010-22), el 2022 mostró el lado contrario de la moneda a la tendencia que se estaba presentando en nuestro país. Ese año fue el punto más alto desde el 2010, con 179.107 matrimonios que mostraban que se había vuelto ya a la normalidad. No obstante, esta cifra queda un poco 'manchada' porque, al no casarse tantos en los dos años anteriores, el 2022 hizo que hubiese una 'saturación' de los matrimonios, por lo que, la gente que no se había casado en su momento, ahora sí que podía casarse.

Número total de matrimonios desde el 2010 hasta el 2023 INE

¿A qué edad se suele casar la gente en España?

Una vez que se llegó al 2023, las cifras vuelven a bajar y se instauran, de nuevo, en sus valores más habituales. Otro de los datos que se ofreció desde el Instituto Nacional de Estadística fueron la edad media que tenían las personas en el momento de casarse. Por ejemplo, atendiendo a los 172.430 casamientos que hubo en 2023, aquella provincia en la que la edad media de los cónyuges fue mayor fue en Las Palmas, con una edad de 40,34 años. Por detrás está Santa Cruz de Tenerife con 40,06, por lo que las Islas Canarias se diferencian de las demás comunidades por ser en la que los enlaces nupciales tardan más en realizarse. La provincia más joven en este sentido fue Jaén, con 35,45 años.

Barcelona, la provincia catalana en la que la gente tarda más en casarse

En el caso deCataluña, estas cifras decrecen pero no muy intensamente, ya que Barcelona presenta una edad media de 39,71 años, demostrando así que es la provincia catalana en la que los matrimonios tardan más en llegar. En el bando contrario está Lérida, con una edad de 37,88 que la convirtió en la que más rápido se llevan a cabo las bodas en este pedazo de España. En el caso de Gerona, la edad llega hasta los 39,20 años y, en Tarragona, el número es de 39,08 años.