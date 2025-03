¿Cómo se reparte la herencia en España cuando un matrimonio fallece al mismo tiempo?

En el supuesto de que un matrimonio fallezca repentinamente y no se pueda dictaminar con exactitud la hora de defunción de cada uno se establecerá una equidad en la fecha de deceso de los dos. Este gesto puede llegar a acarrear distintas problemáticas en cuanto alreparto de la herencia que ambos han dejado a su paso. Por norma general, el proceso se facilita si los fallecidos han dejado unos descendientes directos, pero, en la contraparte, cuando se carece de este factor, la línea genealógica se bifurca en relación a la condición específica del matrimonio.

Para tratar de aportar una solución a cada uno de los posibles sucesos originados a partir de este terrible incidente, los abogados de Heritae, la primera startup especializada en herencias, explican cómo se aplica la legislación vigente y qué factores se deben tener en cuenta. Desde un punto de vista legislativo, aunque siempre se plantean nuevas dudas legales en torno a esta cuestión por las inusitadas características de cada caso, se puede llegar a vislumbrar una serie de contestaciones en el caso de que el Código Civil dictamine que los dos sujetos han fallecido al mismo tiempo.

¿Cómo se reparte la herencia en distintos escenarios?

El primer supuesto a identificar, que también es el más común, concierne a un matrimonio con descendientes comunes. Pongamos un supuesto en el que, a causa de un accidente de tráfico, el matrimonio, con hijos en común, fallece sin la posibilidad de identificar quién murió primero. Los bienes de la pareja, algunos compartidos y otros individuales, son heredados por los descendientes directamente de los progenitores, sin intermediarios. "En estos casos, la sucesión es más sencilla porque todos los bienes acaban en manos de los mismos herederos", señalan los profesionales.

Adentrándonos en otra posibilidad, si el matrimonio no tenía hijos, pero cada cónyuge tenía familiares vivos, la herencia se repartirá entre ellos según el orden de sucesión del Código Civil. Esta disposición se estructuras en función de, en primer a instancia, los padres y ascendientes de los fallecido. En el caso de que no se cumpla esta condición, los hermanos y sobrinos serán los herederos. Acto seguido, los familiares colaterales hasta el cuarto grado, lo que incluye a primos y tíos, entre otros. Pero si no se cumplen ninguna de estos supuestos, el Estado se queda con la herencia.

Por último, en el caso de que el matrimonio difunto cuente con descendientes de relaciones ajenas a la mencionada, el reparto de la herencia no se mezclará y se producirá una escisión con la distribución equitativa. En este contexto, los bienes que eran propiedad de un cónyuge no pasarán al otro y cada uno deja su herencia a sus hijos biológicos, es decir, se realizará una distinción clara de cada miembro de la pareja. "Este punto es clave para evitar disputas, ya que algunos hijos pueden esperar recibir parte de la herencia del otro progenitor cuando en realidad no les corresponde", advierten desde Heritae.

Estas son las soluciones que pueden prevenir de esta situación

Para eludir un posible conflicto en el hipotético caso de que se produzca esta fatalidad existen tres soluciones que actúan de cortafuegos en todo este asunto. Hacer el testamento previene de todas estas negativas, sobre todo, en el caso de que se quiera dejar la herencia a una persona en concreto fuera del orden civil antes analizado. Asimismo, en esta situación se pueden incluir cláusulas sobre la gestión de bienes en caso de fallecimiento simultáneo. Por otro lado, establecer una sociedad de gananciales o separación de bienes, para queden esclarecidos los valores pertenecientes a cada cónyuge, en este aspecto sería de la mitad de los bienes comunes.

En el otro lado de la balanza se puede decidir con más precisión el destino de los bienes individuales. En última instancia se recomienda contratar un seguro de vida con beneficiarios claros para evitar que la herencia sea el único medio de protección para los herederos. "Una planificación sucesoria adecuada es fundamental para garantizar que la voluntad de los fallecidos se cumpla y se eviten conflictos familiares", concluyen desde Heritae