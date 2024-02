Puigdemont, sobre su causa por terrorismo: "solo me falta una cuenta secreta en Panamá"

Esta mañana se daba a conocer que el Tribunal Supremo ha abierto una causa a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalidad de Cataluña y prófugo de la justicia, por un delito de terrorismo en "Tsunami Democrátic". El catalán se ha defendido en la red social X y ha cargado contra la decisión del Supremo tachándola de "Mátrix judicial español".

Terrorismo catalán y Rolex rusos

La Sala Penal ha acordado por unanimidad que sí existen indicios suficientes para abrir una causa por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso "Tsunami Democrátic", tanto contra el expresidente autonómico Carles Puigdemont, como contra el diputado de ERC en el Parlamento Catalán Rubén Wagensberg, huido a Suiza.

También hoy, según desvelaba ElConfidencial, en el último informe entregado por la Guardia Civil al juez del "caso Volhov", se recogía que el expresidente catalán habría recibido como regalo un reloj Rolex de 7.000 euros de Iniciatives Events, la empresa que organizaba los actos de Tsunami Democrátic.

La respuesta del "President"

Desde, probablemente, Waterloo (Bélgica), Puigdemont reaccionó irónicamente en la red social X a una noticia en la que se comunicaba la apertura de la causa contra él. El expresidente expresaba de esta manera: "El mismo día en que me acusan de haber recibido el regalo de un Rolex de 7.000€, me imputan por terrorista". Y añadía: "Creo que ya solo me falta una cuenta secreta en Panamá".

A continuación, Puigdemont cargaba contra el Tribunal Supremo bautizándolo como "el Matrix judicial español", y lo acusaba de haber "adaptado la máxima del mal periodismo". Según el catalán, esta es "no dejes que la realidad estropee una buena imputación", en referencia al sarcástico consejo periodístico de "no dejes que el rigor estropee un buen titular".

Así, Carles Puigdemont sigue "echando valores fuera", negando que sus actos independentistas comportasen cualquier tipo de hecho delictivo e interpretando las acusaciones que se vierten contra él como conspiraciones. Ante uno de los mayores avances judiciales contra su persona desde la Declaración Unilateral de Independencia y las protestas del 1-O, el imputado, al menos, se lo toma con humor, aunque su futuro judicial puede que no le cause tanta gracia.