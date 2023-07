Puigdemont se reafirma en su negativa a Sánchez: "Junts no debe nada a nadie"

Junts tiene la llave de una posible investidura de Pedro Sánchez pese a perder un escaño y más de 100.000 votos. Y Carles Puigdemont, conocedor de que todos los pocos apuntan hacia Waterloo, ya ha dejado en clara su posición: "Junts no debe nada a nadie", ha advertido en un largo mensaje en las redes sociales publicado a medianoche.

Tras cargar contra los medios de comunicación y los opinadores, ha sacado pecho de la estrategia de bloqueo posconvergente en la pasada legislatura, tanto en la Generalitat como en el Congreso.

"Por eso no votamos la investidura de Pedro Sánchez, ni sus presupuestos, ni sus reformas-trampa; por eso no estuvimos en la farsa de la mesa de diálogo ni pactamos los indultos; por eso salimos del Govern; por eso el PSC pactó con el PP para quitarnos la alcaldía de Barcelona, y por eso no hemos pactado las diputaciones con el PSC", ha avisado.

Tras agradecer el esfuerzo de los que les han ayudado a mantener la posición, ha apuntado que, pese a no ser infalibles, presentan "un alto grado de responsabilidad, coherencia y fidelidad, y es lo que explica la resiliencia" de Junts, más allá de haber perdido votantes y un diputado en estas generales.

"Mañana será otro día (en el exilio también) y tenemos que seguir defendiendo Catalunya contra los que nos quieren liquidar la lengua, la cultura y la nación", ha añadido.

