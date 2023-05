"En un puño": la batalla del 28-M más allá de Barcelona

Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y prometen una fuerte competencia en toda Cataluña, con las tres capitales de provincia señaladas en rojo en el mapa al margen de Barcelona. Todo puede pasar en Tarragona, Lleida y Girona, objetivos claros del PSC, ERC y Junts el 28 de mayo. Por su parte, el PP apunta hacia Badalona y Castelldefels, claves en el área metropolitana.

A nivel global, las encuestas pronostican una fuerte disputa entre socialistas y republicanos por ganar los comicios locales, con ERC jugándose las alcaldías de Tarragona y Lleida y el PSC tratando de asegurar y ampliar su poder en el cinturón de Barcelona. No obstante, el partido de Salvador Illa ha puesto el foco también en las otras capitales de provincia y ve posibilidades reales en Tarragona, Lleida y Girona ante los republicanos. Mientras, Junts buscará asegurar el fortín gerundense para librar su particular batalla independentista contra Esquerra.

«Está todo abierto, en un puño, aspiramos a ser el primer partido de Cataluña», aseguran los socialistas con la vista puesta en la cita electoral del 28-M.

En cuanto a listas presentadas, ERC saca pecho por las 804 candidaturas, que es el máximo que el partido ha logrado en unas elecciones municipales, dos por encima de las 802 de los comicios de hace cuatro años. Junts tiene 728 candidaturas pese a que su objetivo era llegar a las 800. El PSC es el partido que más crece (17%) con 615 listas. El PP confirma su recuperación con un total de 227 candidaturas. Los Comunes tienen 174; la CUP, 167; Vox, 133; mientras que Cs se queda en 93.

Tarragona

Es uno de los escenarios más apretados. En 2019, los republicanos dieron la campanada y lograron la alcaldía de la mano de Pau Ricomà pese a no haber ganado en votos. Sin embargo, durante este mandato incorporó a Junts y la CUP, un movimiento que dividió a los Comunes, socios de investidura de ERC. Ahora, el PSC concurre con una importante cara nueva: se trata de Rubén Viñuales, diputado en el Parlament y ex líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento tarraconense. Toda una declaración de intenciones para lograr los votos del partido naranja (tiene hasta 4 concejales), en una situación de permanente caída libre. El PP, por su parte, librará la batalla con Maria Mercè Martorell, ex teniente de alcalde durante el gobierno de CiU y el PP.

Lleida

Un caso parecido ocurre en la capital leridana, la más poblada de las tres. ERC y PSC empataron hace cuatro años, pero una alianza soberanista con Junts y los Comunes entregó la vara de mando al republicano Miquel Pueyo, candidato ahora a su segundo mandato. Los socialistas quieren plantar batalla con Félix Larrossa tras un mandato convulso de Esquerra, con multitud de disputas internas y un gobierno municipal que se ha ido desmenuzando poco a poco.

Girona

Junts entra en juego en su feudo, la ciudad gobernada en su día por Carles Puigdemont y en la que los posconvergentes ganaron hace cuatro años con Marta Madrenas. La ex consejera del Govern de Pere Aragonès, Gemma Geis, es ahora su candidata tras la renuncia de Madrenas a volver a presentarse. Aquí el PSC disputa la partida con el nombre de Silvia Paneque, valor en alza del partido de Salvador Illa y arropada recientemente por el mismo Pedro Sánchez en una visita a la ciudad. ERC, un paso por detrás, concurre con el actual vicealcalde, Quim Ayats.

Badalona y Castelldefels

El PP tiene muchas posibilidades de conseguir estas alcaldías. y tanto Xavier García Albiol como Manu Reyes están acariciando la mayoría absoluta. Lo cierto es que, internamente, la lectura que hacen los populares es que en aquellos municipios donde han gobernado en Cataluña mantienen un gran apoyo, tal y como ocurre en Castelldefels y Badalona (tradicionales feudos del PSC).