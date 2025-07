¿Por qué algunos móviles no recibieron las alertas de Protección Civil en Cataluña?

El pasado sábado, en Cataluña, se activó la alerta de Protección Civil por riesgo de inundaciones por lluvias torrenciales. Para avisar a toda la población catalana, Protecció Civil hizo sonar una alarma en todos los teléfonos de Cataluña hasta en dos ocasiones. Sin embargo, varios ciudadanos denunciaron en redes sociales no haber recibido la alarma inicial.

Ante esta situación, la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlón, reveló en una entrevista radiofónica que han comunicado formalmente la situación al ministerio del Interior, responsable de la infraestructura técnica de estas alertas. Según las primeras informaciones, usuarios de operadoras como Orange y Pepephone fueron los más afectados, aunque no se identificó públicamente a todas las compañías implicadas. Parlón aclaró que la segunda alerta sí llegó a la mayoría de dispositivos, salvo en casos puntuales.

En declaraciones a 3CAT, el experto en tecnología, Albert Cuesta, ha asegurado esta mañana que "no recibieron las alertas los clientes de 15 operadoras dependientes de MasOrange". "La duda está", ha añadido Cuesta, en si MasOrange no recibió la alerta, "o sí la recibió y no la difundió a sus abonados". Para finalizar, el experto ha zanjado que "el mensaje no se envió a todas las antenas de móvil donde se debería haber enviado".

Riesgo real

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, ha defendido el envío de la alerta de Protecció Civil a los móviles de la población catalana por las lluvias de este fin de semana porque "había riesgo real" para la ciudadanía.

"La alerta es un instrumento más que, evidentemente, estoy de acuerdo en que no se puede utilizar para decir que mañana que día hará. Si se activa en un momento determinado, es porque existe un riesgo real hacia la gente", ha dicho en una entrevista de este lunes en RAC1 recogida por Europa Press.