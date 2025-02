¿Qué queda para poder acabar la Sagrada Familia?

La Sagrada Familia encara este 2025 el inicio de la construcción de la fachada de la Gloria, con la previsión de terminar la edificación de la basílica en el plazo de una década y tras un 2024 con cifra récord de visitantes. Así lo explicaron ayer en rueda de Prensa el presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps, y el director general de la entidad, Xavier Martínez.

Los esfuerzos en la construcción están centrados en estos momentos en la torre de Jesús, la más alta de la Sagrada Familia y que contará con una cruz mirador en la cima, que se prevé culminar al final de este año para ser inaugurada en junio de 2026, coincidiendo con los actos de celebración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

En paralelo, la Sagrada Familia ha pedido este pasado mes de enero al Ayuntamiento de Barcelona los permisos para instalar los andamios y poder iniciar la construcción vertical de la fachada de la Gloria. Es la última gran parte de la basílica pendiente de construir y será el acceso principal, cuando esté terminado todo el templo, previsiblemente de aquí a una década –sin contar elementos de decoración–, según dijo Camps. Siempre que no haya fenómenos imprevistos como fue la pandemia del covid, «entendemos que en diez años puede acabar la construcción –de la basílica–, aunque no su decoración, pues la fachada de la Gloria contará con más de 100 figuras» de las que aún no se ha iniciado el proceso de creación, añadió el presidente delegado de la Junta Constructora.

El proyecto contempla que el acceso a esta entrada de la Gloria sea mediante una escalinata construida por encima de la calle Mallorca que aún está en negociación con el ayuntamiento y los vecinos, porque supondría la expropiación y demolición de algunos bloques de viviendas. Camps señaló que están abiertos al diálogo y a valorar una modulación de la dimensión de la escalinata si fuera necesario, pero sin renunciar a ella.

«La Sagrada Familia no renunciará nunca a la escalinata porque es la obra de Gaudí y somos sus herederos, así que tenemos que velar por el cumplimiento del proyecto entero», sentenció.

El presidente delegado de la Junta Constructora dijo que no tienen prisa en esta negociación ya abierta, pues la construcción de la fachada de la Gloria será larga, de unos diez años, ya que se deben alzar cuatro torres y otros elementos arquitectónicos, y de momento solo están puestos los fundamentos.

En cuanto a los visitantes, el templo alcanzó los 4.833.658 turistas el año pasado, lo que representa un aumento del 2,7 % respecto al año anterior y es una cifra récord histórica. Martínez explicó que la basílica, en la que las visitas son siempre con cita y hora previa que se tiene que coger con días o semanas de antelación, ha llegado «al límite» de visitantes y que ya no tiene capacidad de crecer. Si ha aumentado aún este pasado 2024 no es porque se haya aumentado el aforo, sino porque, en temporada baja, aún había margen para acoger visitantes en algunos días y franjas horarias, detalló.

El incremento de visitantes se ha dado de los que procedían de Asia, especialmente de China y Corea del Sur, que están alcanzando niveles similares a países vecinos a España. Por la nacionalidad de los visitantes, encabeza el listado Estados Unidos (18,55 %), seguido de España (12,6 %), Francia (6,9 %), Italia (6,5 %) y, como novedad este año, se cuela en la quinta posición Corea del Sur (6,18 %). Por su parte, China sube al 4,5 %, al mismo nivel que países cercanos como Reino Unido (4,9%) o Alemania (4,2%).

El próximo otoño comenzarán los actos conmemorativos del centenario de la muerte de Antoni Gaudí y de la torre de Sant Bernabé, la primera que se construyó en la Sagrada familia.

Los actos se alargarán hasta el 10 de junio de 2026, fecha del centenario de la muerte de Gaudí, en torno a la cual se prevé la inauguración de la torre de Jesucristo, que alcanzará los 172,50 metros y estará coronada por una cruz de cuatro brazos de 17 metros de altura y 13 de ancho, que será un mirador.

Si en 2024 se aportaron unos 45 millones de euros a la construcción del templo, para este 2025 podrá alcanzar unos 60 millones de euros, ha explicado por su parte Martínez. El año pasado, el gasto fue de 86,2 millones de euros, de los cuales se pudo destinar más de la mitad (51,9 %) a la construcción, lo que corresponde a esos 45 millones de euros.

En 2024 los ingresos de la basílica, que son 100 % privados, fueron de 133,9 millones de euros y procedieron en su gran mayoría (97 %) de las entradas de los visitantes.