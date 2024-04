¿Quién es Anna Navarro, la número dos de Puigdemont para el 12-M?

La número dos de la candidatura Junts+Puigdemont per Catalunya será la empresaria Anna Navarro, según han avanzado esta mañana TV3 y Catalunya Ràdio. Lo hará en forma de independiente, siguiendo la línea marcada por la formación, que llegó a un acuerdo con otros partidos y entidades en el pacto del Vernet, la pasada semana, y que pretende incluir a personalidades de distintos ámbitos en las listas para profundizar en el "carácter transversal" a la que aspira la misma. Navarro fue elegida como mujer más influyente en el ámbito de la tecnología por la revista Analytics Insight, a lo que se suma, entre otros, su trabajo como vicepresidenta de la compañía NetApp en Silicon Valley, California. Nacida en Olot, Girona, en 1968, es filóloga de profesión.

"Navarro ha decidido aceptar el reto que le he propuesto para que me acompañe en la lista que encabezo y que nos ayude en esta nueva etapa del país", ha explicado Carles Puigdemont, que asimismo ha resaltado la "excepcional trayectoria" de la empresaria y ha puesto el foco en "crear las condiciones para que el talento no se vaya y que vuelva el que se ha ido". Navarro, por su parte, ha manifestado a través de X su voluntad de "trabajar para lo que se merecen los catalanes". Este sábado, en la localidad francesa de Elna, acompañará a Puigdemont y al resto de candidatos y dirigentes de la formación independentista en la presentación del proyecto a través del cual pretenden regresar a la Generalitat tras las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo.