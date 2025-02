Las razones del Ejército

El domingo pasado se celebró en Barcelona una media maratón que batió todos los récords de participantes, los corredores se vieron sorprendidos al pasar por la puerta de la IGE (Antigua Capitanía General) por la banda de músicos militares que les amenizaban el paso. No solo no se produjo incidente alguno, sino que fueron muchos los que al pasar aplaudieron con simpatía a los militares.

La realidad es que por mucho que los pijoprogres con la ayuda interesada de los indepes, traten de mantener la idea de que el Ejército es un elemento represor, la mayoría, la inmensa mayoría de los ciudadanos ven a nuestros militares como lo que son, unos profesionales, disciplinados, ordenados, que cuando es necesario van donde se les reclama y actúan con eficacia, sea contra el COVID, sea por una Dana, sea en Irak, Bosnia o Afganistán. Van, cumplen las órdenes y si no hacen más es sencillamente porque no se lo ordenan aquellos a quienes obedecen, al poder civil, es decir a los políticos.

Los nuestros están muy bien valorados en el mundo, no exagero si digo que cualquier contingente internacional está muy satisfecho y prefiere tener al lado a españoles que a soldados de otras nacionalidades. No lo digo como tópico, lo digo porque lo sé, no en vano he vestido uniforme como reservista durante más de quince años.

Tenemos el mejor material humano, pero esto no está en consonancia con el potencial armamentístico que nos correspondería. Esta afirmación daría para un libro entero, pero en líneas generales es así aunque puntualmente tengamos algún material muy bueno.

Hoy en día y cada vez más, como puede leerse en todas las noticias, un Ejército acorde con muestra posición geopolítica es una auténtica necesidad, dicho en resumen, no somos vulnerables porque pertenecemos a la OTAN, y eso tiene un precio, ese precio va a ser mayor porque los americanos han decidido que no van a seguir haciendo de pagafantas, que Europa tiene que aportar lo que le corresponde, y nosotros somos europeos.

Resulta cada vez más típico argumentar que es un gasto inútil y que con el gasto en Defensa podrían hacerse colegios y hospitales, que también podrían hacerse y en mayor medida disminuyendo asesores o chiringuitos subvencionados.

Permítanme un ejemplo, si ustedes en su casa han de distribuir gastos. ¿No es un gasto prioritario tener una puerta y una cerradura para que nadie entre? ¿No es un gasto importante una alarma? La puerta y la alarma salvan su privacidad y ahuyentan al intruso, pues bien eso es, ni más ni menos lo que significa el gasto en Defensa.