Aragonès apela a la Constitución para justificar el referéndum en Cataluña

El presidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, Pere Aragonès, ha propuesto esta mañana su plan para llevar a cabo el referéndum de autodeterminación en Cataluña de forma acordada con el Estado y a través de la Constitución. El dirigente republicano se ha referido al artículo 92 de la misma como la "vía óptima" para llevar a cabo la consulta, que tendría como pregunta "¿Queréis que Cataluña sea un estado independiente?" y que ofrecería únicamente el "Sí" y el "No" como respuesta y no exigiría un máximo de participación ni una mayoría superior al 50% para, dado el escenario, implementar su resultado. "Votar es posible y solo se trata de una cuestión de voluntad política, como con la amnistía o con otras tantas cosas que nos decían que no podían ser", ha asegurado en presidente de a Generalitat, que basa su propuesta en un informe que encargó al Institut d'Estudis d'Autogovern, dependiente del Govern, el pasado mes de octubre.