Santi Rodríguez (PP): "Vox es un voto de rabieta, el PP es un partido preparado para gobernar»

Santi Rodríguez (Vilanova i la Geltrú, Barcelona, 1964) fue diputado del PP en el Parlament de Cataluña entre la séptima y la décima legislatura. Tras un breve paso por el Congreso de los Diputados, el Secretario General de los populares en Cataluña confía en regresar a la Cámara catalana tras las elecciones del 12 de mayo, en las que se presenta como número 4 por la demarcación de Barcelona.

¿Cómo va la precampaña?

Muy intensa. La precipitación de la convocatoria electoral te obliga a acelerar la preparación, pero estamos contentos e ilusionados.

¿Tras una legislatura con tres diputados, las encuestas auguran unos resultados mucho mejores para el PP. ¿Con cuántos escaños quedarían satisfechos?

No puedo decir un número concreto. Sí que es verdad que hemos tenido un ciclo electoral negativo y ahora parece que podremos consolidar esta mejora. Vemos mucha movilización y confiamos en tener un buen resultado electoral, quizás el mejor de la historia.

¿Es Alejandro Fernández el mejor candidato?

Sin ningún tipo de duda. No se me ocurre en este momento nadie con las ideas más claras. Tenemos una candidatura con distintas sensibilidades y él es el mejor líder, no solo del PP, sino de todos los que se presentan a las elecciones.

¿Cómo se explican, entonces, las dudas que hubo en Génova?

Las dudas no fueron como las vimos publicadas. Hubo una negociación con Cs y hasta que no terminó no pudimos acordarlo.

¿Se apostará por un perfil más moderado con el nacionalismo en el Congreso del partido?

Con el nacionalismo no se puede ser moderado. Son excluyentes. No se trata de buscar un perfil más o menos amable, sino un candidato que responda a las necesidades de la sociedad catalana. Hemos de estar por y para los ciudadanos.

¿Qué opina, pues, de los acercamientos con Junts en verano?

En el marco de la investidura de Feijóo considero normal tener contacto con otras fuerzas políticas. La línea roja es Bildu y, naturalmente, cualquier planteamiento fuera de la Constitución. Hay que tener claro que Junts y Convergència, por otra parte, no tienen nada que ver como partido.

¿Puede la amnistía favorecer la relación con Junts en el futuro?

No le veo ninguna virtud a la amnistía. Muchos votantes del PSOE y del PSC también la rechazan.

¿Qué propone el PP para resolver el problema de la vivienda?

La administración debe ofrecer soluciones a los ciudadanos. No se puede limitar el alquiler y ser flexible con la okupación. Se deben construir viviendas dedicadas al alquiler, esto aumentaría la oferta y bajaría los precios.

¿Qué modelo de financiación para Cataluña defiende?

El sistema actual pone en aprietos a muchas CCAA, como Valencia y Murcia. Nosotros proponemos un modelo que facilite los recursos para atender a los servicios públicos con la mejor calidad. En Cataluña tenemos la mayor presión fiscal de España y somos los que más impuestos propios pagamos. Después se gasta el dinero, por ejemplo, en embajadas, en vez de mejorar los servicios públicos.

¿Cómo pueden beneficiar a Cataluña el Hard Rock y la ampliación del aeropuerto de El Prat?

Uno de nuestros principales activos económicos es el turismo. Creemos que es bueno ampliar la oferta de ocio en una zona donde otros proyectos como Port Aventura han tenido éxito. Esto no es incompatible con la actividad industrial de la zona de Tarragona. En relación al aeropuerto, es imprescindible ampliarlo porque ya ha llegado a su tope. Nos va a ayudar para dinamizar la economía, también. Es curioso porque esta ampliación había sido una antigua reivindicación de los nacionalistas, y ahora dicen que no.

¿Qué hace falta para que el PP haga president a Salvador Illa?

Que Salvador Illa cambiara, pero me parece muy difícil que ocurra, a estas alturas. Él decía que la amnistía y el referéndum eran cuestiones implanteables. No sé si tardará mucho en defender también un referéndum. En estas condiciones no podemos hacerle presidente. El PSC ya no es un partido constitucionalista. De ello depende la silla de Sánchez.

¿Cederá también con el referéndum de autodeterminación?

Es posible que no tarde mucho en aceptarlo. Me da miedo porque dice muchas veces que no.

¿Qué valoración hace de la campaña que está haciendo Ciutadans en contra del PP?

Yo no opino sobre las campañas que hacen otros partidos. Ellos no son nuestros adversarios, lo son el independentismo y el PSC. Que hagan la campaña que consideren. Ellos sabrán.

¿Qué le parece que Aliança Catalana pueda entrar en el Parlament de Cataluña?

Las encuestas tampoco reflejan que vaya a entrar seguro, pero sí es cierto que causan simpatía entre muchas personas. Esto es fruto de unas políticas migratorias que han causado problemas en algunos municipios y barrios. Lo que hay que hacer es una política sensata, y, sin duda, no podemos tener el mismo trato con los extranjeros que vienen a trabajar que con los que vienen a delinquir. Es la consecuencia de un problema que no se ha abordado correctamente.

¿Prefiere como presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont o a Pere Aragonès?

Prefiero, sinceramente, a Alejandro Fernández.

¿Por qué un votante de derechas no independentista debe votarles a ustedes y no a Vox?

Hay dos formas de entender la política. Una es la política de resistencia, votas y te quedas satisfecho. Pero cuando es para una legislatura, lo que hay que hacer es gobernar. El PP es un partido de gobierno, es el voto útil. Vox es un voto de rabieta.