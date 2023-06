Sequía en Cataluña: el 36% de los municipios incumple los límites de consumo de agua

El límite de consumo diario de agua establecido en situación de sequía se incumple en casi cuatro de cada diez municipios de las cuencas internas catalanas. Según los datos de la Agencia Catalana del Agua (ACA), el 56% de los pueblos y ciudades cumplen con el máximo permitido. En conjunto, en estas localidades vive el 90% de la población de Cataluña.

Ahora bien, hay un 12% de municipios que lo incumplen, y un 24% hacen un incumplimiento grave. El 8% restante corresponde a municipios que no aportan datos. Las lluvias de las últimas semanas han llenado un poco los embalses -las reservas han pasado del 25 al 31%- pero no son suficientes para revertir la sequía de los últimos 31 meses. Es decir, que no han permitido que ninguno de los municipios que está en sequía grave salga de esta situación.

En estos momentos hay 495 municipios que continúan en el escenario de excepcionalidad (con un consumo máximo de 230 litros/persona/día), 90 están en alerta (250 l/p/d), dos en prealerta y 43 en normalidad. Los topes permitidos pueden variar en función de la actividad económica del municipio.

El director de la ACA, Samuel Reyes explicó ayer que se ha enviado cartas a una sesentena de municipios con consumos de agua elevados, en las que se les especifica los datos de los últimos 6 meses y se les pide información sobre normativa municipal, obras que prevén hacer o que especifiquen medidas para reducir consumos.

A propósito de los incumplimientos, la ACA está analizando las diferentes casuísticas después de enviar los escritos a los municipios que tienen «una suma total de litros consumidos alta», para revertir esta situación.

Por otro lado, un 8% de los municipios -que representan un 1% de la población catalana- no cumple la obligación de presentar los datos de consumo de agua, y se han enviado 93 requerimientos instándoles a hacerlo. Reyes indicó que estos requerimientos «no acaban siempre en expediente sancionador, porque algunos municipios al cabo de unos días presentan los datos o hay algunos que tienen dificultades para presentarlos».

El director de la ACA insistió en que la idea de publicar estos datos de consumo de agua «no es criminalizar a los ayuntamientos, sino hacer un grito de alerta ante el malgasto» ante la situación de sequía y llamar a la ciudadanía y actividades económicas a hacer un uso responsable del agua.

Reyes apuntó que «se ha tardado en dar los datos» ante las diferentes casuísticas de los municipios, ya que algunos tienen población estacional: en algunos la población crece en verano por las vacaciones -como en municipios de costa- y en otros baja -como en Barcelona, que pasa de 1.700.000 habitantes a 1.400.000.

Además, Reyes explicó que muchos municipios tienen un consumo industrial de agua alto, «que supera los 50 litros por habitante y día», por lo que en estos casos se requiere a los ayuntamientos que presenten por separado los consumos urbanos y los industriales, como es el caso de Castellbisbal y Martorell (Barcelona).