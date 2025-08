Los socorristas amenazan con extender la huelga a toda Cataluña en plena ola de calor

Barcelona amaneció el pasado viernes con banderas amarillas en todas sus playas. El motivo no era por mala mar, sino como advertencia ante la huelga indefinida de los socorristas en toda la costa barcelonesa. En un comunicado, el sindicato denunció que, "tras dos huelgas y múltiples rondas de negociación" con el Ayuntamiento de Barcelona, "el servicio de Salvamiento y Socorrismo continúa sumido en una precariedad absoluta que afecta a socorristas, técnicos sanitarios, enfermeros, tripulantes y patrones de embarcación". "Dos años después, las condiciones laborales y operativas no sólo no han mejorado, sino que se han agravado", añadieron.

Apenas cuatro días después del inicio de la huelga, los socorristas amenazan con ampliar el parón a toda la costa catalana. Así lo expresaron ayer desde SOS Socorristes, que animaron a que la huelga de Barcelona sea "el punto de partida para una movilización coordinada", e instaron a "todos los socorristas catalanes a sumarse a esta reivindicación común". En este sentido, la asociación planteó "una huelga general" en toda Cataluña, y exigieron "a la Generalitat que asuma un compromiso político y convoque urgentemente una mesa de negociación".

"La huelga de los socorristas de Barcelona no es un conflicto aislado, sino el reflejo de un problema estructural que afecta a todo el litoral catalán. Mientras las instituciones sigan ignorando nuestras demandas, las movilizaciones serán inevitables. Es hora de unir fuerzas y exigir juntos una ley que garantice condiciones dignas", aseguró Nacho Ibáñez Cornet, portavoz de SOS Socorristes, en declaraciones recogidas por El Periódico.

La huelga de los socorristas coincide, además, con la llegada de una nueva de calor a Cataluña y unas cifras récord de ahogamientos en las playas catalanas. Desde el 15 de junio, cuando comenzó oficialmente la campaña de verano, las playas catalanas suman 16 víctimas mortales por ahogamiento, una cifra que supera en cinco las registradas en el mismo periodo del verano pasado. Según la plataforma de socorristas, el aumento de la temperatura y por lo tanto la llegada de más personas a las playas puede incrementar los "ahogamientos evitables" por la falta de profesionales.

Para frenar estos incidentes, el comité de empresa ha pedido al Ayuntamiento cerrar algunas playas de la costa barcelonesa, y han invitado a la teniente de alcalde, Laia Bonet, a una reunión formal para "dar salida a esta situación".