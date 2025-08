Dónde ver el Daegu - FC Barcelona de pretemporada online y en directo

El FC Barcelona de Hansi Flick pone el broche de oro a su gira asiática este lunes, 4 de agosto, con el tercer y último partido amistoso de su periplo por el continente. Tras las contundentes victorias ante el Vissel Kobe en Japón (1-3) y el FC Seoul en Corea del Sur (3-7), el conjunto azulgrana busca cerrar con pleno de triunfos su preparación antes de regresar a casa para la disputa del Trofeo Joan Gamper.

El encuentro se disputará en el Daegu Stadium y servirá como una nueva prueba para que el técnico alemán continúe perfilando su sistema y repartiendo minutos entre toda la plantilla. Frente a un rival teóricamente inferior como el Daegu FC, colista de la liga surcoreana, se espera que el Barça vuelva a ofrecer un fútbol ofensivo y dinámico, manteniendo la senda de los diez goles anotados en los dos choques anteriores.

Última prueba, junto con el Gamper, antes del inicio de temporada

Más allá del resultado, Hansi Flick está utilizando estos encuentros para consolidar automatismos y dar rodaje tanto a los jugadores consagrados como a las nuevas incorporaciones y canteranos. Futbolistas como Marcus Rashford, cedido por el Manchester United, y el joven extremo sueco Roony Bardghji, han dejado destellos de calidad y una buena adaptación al estilo de juego que propone el técnico.

No obstante, no todo son buenas noticias. El entrenador no podrá contar, por precaución, con el defensa Íñigo Martínez, que arrastra fatiga física, ni con el centrocampista Fermín López, que sufrió un golpe en la rodilla. Ambos se unen a la ausencia de Marc Bernal, quien sigue un plan de recuperación específico.

Este partido representa la última parada antes de que el equipo regrese a Barcelona para preparar su presentación oficial ante la afición en el Trofeo Joan Gamper, que se disputará el próximo 10 de agosto contra el Como italiano entrenado por Cesc Fàbregas en el Estadi Johan Cruyff. Será la última prueba de fuego antes del inicio de una temporada en la que el Barça aspira a revalidar sus títulos y competir al máximo nivel en Europa.

Horario y dónder ver el Daegu - Barça en directo, online TV

El partido entre el Daegu FC y el FC Barcelona está programado para este lunes 4 de agosto a las 13 horas (hora peninsular española), que corresponde a las 20:00 hora local en Corea del Sur.

La gran noticia para los aficionados culés es que el club ha decidido emitir el encuentro en directo, en abierto y de forma totalmente gratuita a través de su canal oficial en YouTube. Esta medida, ya implementada en el partido anterior contra el FC Seoul, busca facilitar el acceso a los seguidores después de algunos problemas técnicos registrados en la plataforma de pago del club durante el primer amistoso en Japón. Además, para los aficionados en Cataluña, la cadena Betevé ofrecerá el partido en diferido, brindando otra oportunidad para no perderse detalle del último test de pretemporada en Asia.