Tabarnia y la máquina del fango

Llegamos todos tarde, Miquel con su pipa, Tomás con la emisora portátil, yo con mi puro, y por fin el Presidente Albert con los zapatos llenos de barro.

-Presidente, dijo Tomás, llevas los zapatos…

-Ya, es que ha llovido.

-Como tiene usted la manía de meterse en todos los charcos, le interrumpió Miquel. A lo peor lo de meternos como sospechosos de formar parte de la máquina del fango viene por ahí.

El Presidente se limpió los zapatos y añadió:

-Me importa un huevo, pero creo que debemos dar respuesta, nuestro pueblo la merece.

Miquel me miró y dijo:

-Será porque se creen que lo de las leyes de inmersión lingüística en latín o la de referéndum continuo que redactaste son bulos.

-O porque a ti te dio por escribir una novela en la que Franco es amigo de Patton y planea matar a Hitler que gobierna en Cataluña con la ayuda de los nazis locales. Eso sí que como no leen, igual se creen que es un bulo.

-Vale que mi novela es imaginativa, pero al fin y al cabo si Colón no llego al Puerto de Palos sino a Pals, Santa Teresa no estuvo en Ávila sino en Pedralbes, y el Quijote se escribió en catalán, lo mío tampoco parece tan extraño.

-Goool en el Plantío! intervino Tomás.

-No discutáis entre vosotros, zanjó el Presidente. Fieles al espíritu de Tabarnia haremos un comunicado hablando bien de Pedro Sánchez.

Tomás aprovechando que había una pausa de hidratación preguntó:

-Y que ponemos? que es listo?

-Eso sí, dijimos todos al unísono.

-Y las mujeres dicen que es guapo. Añadió Miquel.

En ese momento se incorporó al Consejo Gema “alma mater” de Tabarnia, se lo preguntamos, dio media vuelta y se marchó.

-No ha dicho que no. Añadió Tomás, además no se me ocurren más cosas.

-Ya, pero a mí quien me parece guapa es Ayuso, dije yo, (que para algo soy el autor de este artículo).

-Y a mí, y a mí, y a mi respondieron todos.

Luego añadí:

-Eso no pueden decirnos que es un bulo, salta a la vista.

-Aunque luego nos llamen machistas, añadió el Presidente.

-Y además de inteligente también me parece muy lista, comentó Miquel.

Vale aprobado el comunicado: Pedro Sánchez dicen que es guapo y listo, Isabel Díaz Ayuso es guapa y lista.

-Queda corto, añadió el Presidente.

-Y si volvemos a pedir que ya que no vienen los 10.000 rusos, que nos invada la policía municipal de Madrid, y la Presidenta nos deje las terrazas, nos baje los impuestos y haga que las empresas vuelvan?

-Eso sí que dirán que es un bulo, dije yo.

-Pues vale, a nuestra edad y con nuestra trayectoria… comentó don Albert. Buscamos el momento político oportuno y lanzamos el comunicado.

-Finaaaaal en el Plantío! gran victoria del Burgos.

Luego nos tomamos un chocolate con churros y todos a casa. Nuestras mujeres guapas e inteligentes (y esto no es un bulo) no se tomaron a mal nuestra declaración de amor.