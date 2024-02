La terapia contra el miedo

Una de las cosas más curiosas que suceden cuando alguien lucha por algo en lo que cree es que le llamen valiente.

En diferentes etapas de la vida y en diferentes circunstancias he reflexionado sobre el miedo y las consecuencias. La síntesis la reflejo en mi wat (única modernidad que tengo) «valor es aguantar el miedo».

El miedo es una sensación física o anímica, dependiendo del caso, el temor a que alguien actúe contra la persona, sus bienes o su reputación y las consecuencias que eso puede tener. Naturalmente todos hemos sentido miedo en alguna ocasión y como decía el valor consiste en superarlo. La cuestión está en cómo.

Imagino que cada uno tendrá su método o bien se dejará arrastrar por los temores. Como decía, he reflexionado sobre ello y mis escasos pero fieles lectores me perdonaran mis disquisiciones, me recrearé sobre lo meditado para afirmar que la mejor terapia contra el miedo es la fidelidad a las convicciones y el sentido del humor.

En mi caso tan es así que, además del desarrollo de mi profesión, lo que me hace sentirme orgulloso es mi vinculación con el Ejército, y lo que me divierte es mi condición de Ministro de Tabarnia. Pueden creerme que si uno es capaz de vestir el Uniforme Militar cuando se requiera y de pasárselo pipa riéndose, en este caso de los indepes, no hay lugar para el miedo.

Comprendo que es una circunstancia personal imposible de trasladar a otros, pero creo que cada uno puede buscar esa dualidad en sí mismo y en sus circunstancias, luchar por sacar adelante una familia y tratar de divertirse al máximo con ellos, ser leal a los amigos y disfrutar los buenos momentos, preocuparse en el trabajo por ser mejor, lo más eficiente posible, mientras buscas hacerles la vida lo más agradable posible a quienes te rodean.

He puesto el ejemplo del Uniforme y de Tabarnia, porque una y otra actividad se basan en la firmeza de una convicción, la idea de España, de llegar si hace falta a dar la vida por ella y fruto de esta convicción reírme, cuando proceda, de quienes quieren destrozarla.

Pero… ¿no daría usted como yo, la vida por su familia?, ¿no se enfrentaría a quién fuese por defender a un hijo, a un padre, o a una madre? Pues si quiere vencer el miedo, ponga la misma pasión frente a lo que le puede atemorizar y sonríale a quién intente provocarle los temores, posiblemente no sólo desconcierte al malo, sino que usted cumplirá con la idea «valor es aguantar el miedo».

Feliz pasión por la vida y defensa tan firme como divertida de los valores.