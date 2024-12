Turull (Junts) sobre el discurso del Rey: "No tiene credibilidad y es irrelevante"

El presidente de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que no vio este lunes por la noche el tradicional Mensaje de Navidad del rey Felipe VI porque cree que lo que diga el monarca es "absolutamente irrelevante y falto de credibilidad".

Lo ha dicho este miércoles en el cementerio barcelonés de Montjuïc durante la ofrenda anual ante la tumba del expresidente de la Generalitat republicana, Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933.

"No lo miramos porque lo que diga el Rey, si no empieza pidiendo disculpas por lo que hizo el 3 de octubre y a partir del 3 de octubre (de 2017), no nos merece ninguna importancia, porque es absolutamente irrelevante y falto de credibilidad", ha añadido.