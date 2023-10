TV3 regala espacio en su programa estrella a Albert Pla para que insulte a la Policía y al PP

Este pasado sábado, en el programa Col·lapse de TV3, uno de los invitados era el cantante y actor Albert Pla, un insultador profesional de todo lo que tenga que ver con España. Y como no podía ser de otra manera, Pla no defraudó a los que buscaban que vertiera toda su inquina contra aquellos que no defienden el proyecto independentista.

El cantautor fue preguntado por la amnistía que negocian Pedro Sánchez y el prófugo Carles Puigdemont. En tono irónico Albert Pla aseguró que “estoy a favor de la amnistía. Quiero decir que todos los policías que vinieron aquí a dar hostias a las mamas y a las yayas, yo los amnistiaría. Y a los del PP que lo orquestaron todo, también les daría la amnistía. Y a los jueces que querían ‘entalegar’ a la mitad de los catalanes, también les daría la amnistía. Y todos estos periodistas de mierda que decían que aquí éramos supremacistas y que éramos unos fachas y unos nazis, también les daríamos la amnistía.

Después de muchos años, Albert Pla volvió a dar un concierto con público de pie en la capital catalana. El reencuentro no solo fue con sus fans barceloneses, sino también con unos temas que cumplen 25 años: acompañado de la Surprise Band, reeditará su disco ‘Veintegenarios en Alburquerque’ a ritmo de rumba.