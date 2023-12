Vall Hebron estrena un nuevo gimnasio para la rehabilitación del paciente pediátrico

"Cuando cada día de lunes a viernes has de acudir a sesiones de rehabilitación es muy importante que el espacio en el que has de realizar la terapia sea acogedor y hace mucho el que éste te permita estar tranquila haciendo tus ejercicios", señala Cocó, una niña de 12 años que trabaja para recuperar la movilidad en su pierna izquierda y la sensibilidad en la derecha y en el torso tras sufrir un infarto en la médula que le mantuvo 20 días ingresada en el Hospital Materno-Infantil de Vall d'Hebron.

Durante sus dos primeras semanas de rehabilitación, Cocó acudía diariamente al hospital de Traumatología, Rehabilitación y Quemados para poder llevar a cabo sus sesiones, puesto que por entonces el único gimnasio con el que contaba Vall d'Hebron estaba ubicado en estas instalaciones. Para ello, era traslada en silla de ruedas hasta la calle, donde le esperaba una ambulancia para conducirla hasta dicho edificio.

Al respecto, Cocó recuerda que "era un gimnasio antiguo y pequeño". "Para caminar, tenía que salir a un pasillo porque en el interior del gimnasio no tenía espacio y estaba expuesta a las miradas de todo aquel que pasara por allí en ese momento. Era una instalación en la que apenas teníamos privacidad y, por ejemplo, si estabas en una sala haciendo un ejercicio concreto, para salir tenías que pasar por la sala en la que otro paciente estaba trabajando", explica la joven, para quien aquellas instalaciones y equipamientos "estaban muy viejas".

Más espacio, más comodidad

Sin embargo, transcurridos esos primeros quince días, la cosa cambió sustancialmente a raíz de la inauguración de la nueva Área Terapéutica de Rehabilitación Infantil y Adolescente, ubicada en la planta 0 del Hospital Infantil de Vall d'Hebron. Se trata de un espacio de 220 metros cuadrados que cuenta con una sala diáfana polivalente, dos salas para tratamientos individuales y otras dos para terapia ocupacional y una última sala que se puede abrir y cerrar para fisioterapia respiratoria.

"Ahora el gimnasio es mucho más grande, tenemos más espacio, y eso nos da más privacidad. Cuando he de caminar, ya no he de salir fuera, al pasillo, y tenemos boxes en lo que podemos trabajar de forma individual y sin tener que pasar por la sala en la que está otro paciente para acceder al mismo. Es un sitio más acogedor y con un material e instalaciones muy nuevas ", comenta sobre el nuevo equipamiento Cocó, que ya se encuentra en casa y solo ha de acudir una hora al día a realizar su terapia de rehabilitación de forma ambulatoria. "Me veo muy bien. Ya casi camino sin la ayuda de las muletas y por casa me desplazo sola. Yo veo un gran avance", destaca.

Las nuevas instalaciones disponen de materiales y recursos para jugar con el deporte como terapia de recuperación Vall d'Hebron

Para los profesionales del servicio de Fisioterapia y Terapia Ocupacional de Vall d'Hebron, esta nueva área, impulsada por la Ricky Rubio Foundation y la Fundación "la Caixa, también supone un salto en la calidad asistencial de los pacientes. Tal y como señala su coordinador, Àlex Ginés, este equipamiento tiene dos grandes ventajas respecto al gimnasio ubicado en el Hospital de Traumatología.

Mejor asistencia

Por un lado, "se trata de un espacio integrado en el Hospital Infantil, lo cual lo hace más accesible para los pacientes y, a la vez, permite una mayor cercanía entre los equipos pediátricos y los profesionales del servicio, que de esta manera pueden entender mejor las situaciones concretas de cada uno de los pacientes y todo ello favorece la complementación de tratamientos".

Por otro, el poder disponer de un espacio mayor y mejor distribuido dedicado única y exclusivamente a la rehabilitación del paciente pediátrico permite ofrecer más servicios, a un mayor número de niños y adolescentes y en un horario más amplio. Así las cosas, en esta nueva área podrán recibir tratamiento de rehabilitación un 37% más de pacientes al año, para pasar de los 540 a los 750 actuales. Además, ha permitido la puesta en marcha de programas de rehabilitación en grupo, dirigidos principalmente a pacientes oncológicos, con escoliosis o con pectus excavatum, algo que con anterioridad no era posible por la falta de espacio, y ha ofrecido la posibilidad de adecuar el espacio para poder llevar a cabo telerehabilitación.

"Esta nueva área se ha pensado con una mirada hacia el futuro y ahora es posible crear espacios virtuales, gracias a los cuales un niño puede llevar a cabo su rehabilitación desde casa, incluso formando parte de un grupo integrado por pacientes que participan presencialmente; se puede realizar educación sanitaria a padres o incluso prestar apoyo a otras unidades de forma virtual, mientras que el espacio anterior no estaba adaptado ni no disponía de las características funcionales como para poder hacer todo esto", explica Ginés, quien además indica que "se ha habilitado un espacio de fisioterapia respiratoria con alta tecnología"

La puesta en marcha de esta nueva área ha ido acompañada de una ampliación de los horarios del servicio, que ya está activo desde las 8 de la mañana a las 20 horas, lo que va a facilitar la conciliación de los pacientes con sus responsabilidades académicas. Para ello, se ha creado un nuevo equipo de tarde, formado por dos fisioterapeutas, una terapeuta ocupacional, una administrativa y un TCAI y se ha abierto una franja específica de 15 a 17 horas.