Para mí, este es móvil de gama media de Samsung que más te recomiendo este 2025 y vuelve a estar rebajado

En los últimos años, Samsung ha conseguido dominar la gama media, y este año ha lanzado nuevas propuestas para seguir manteniendo la racha. Uno de ellos es el Samsung Galaxy A36 5G, que actualmente ya está disponible con descuento por un precio mucho más asequible que de salida. Así que si estabas pensando en cambiar de teléfono, te recomiendo echarle un ojo.

Este teléfono de Samsung salió a la venta a principios de año por un precio recomendado de 379, aunque de vez en cuando es posible verlo con alguna que otra rebaja. Sin ir más lejos, ahora es uno de esos momentos, y es que gracias a un descuento de 50 euros podemos aprovechar para conseguirlo por unos ajustados 329 euros en Amazon.

Igualmente, es cierto que, como alternativa de compra, en otros comercios como MediaMarkt o PcComponentes está incluso algo más barato. Aunque dentro de Amazon también lo tenemos vendido por un tercero (pero enviado por Amazon) por tan solo 229 euros.

Compra el teléfono Samsung Galaxy A36 5G con descuento

El Samsung Galaxy A36 5G es un móvil de gama media pensado para quienes buscan un modelo muy equilibrado, con funciones de inteligencia artificial, buena autonomía y actualizaciones garantizadas para los próximos años. Pero no solo esto. También cuenta con un diseño moderno, en el que nos encontramos con un chasis de plástico con acabado mate, una trasera de vidrio brillante y un módulo de cámaras en forma de cápsula que, a diferencia de la generación anterior, agrupa todos los sensores. Sin olvidarnos de que tiene una isla de botones y una certificación IP67.

Pasando a hablar sobre su frontal, Samsung vuelve a apostar por utilizar una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas que nos ofrece una resolución Full HD+, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un brillo que alcanza un pico de hasta 1.900 nits, que es donde está la principal mejora, además de que viene protegida por un vidrio Gorilla Glass Victus. De esta manera nos demuestra que, cuando las cosas se hacen bien, no hace falta cambiar demasiado la fórmula.

Por otro lado, el responsable de que todo funcione con fluidez, incluso las nuevas funciones de Galaxy AI, es nada más y nada menos que un procesador Snapdragon 6 Gen 3. Pero este no trabaja solo, va de la mano de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento en su versión más básica. Eso sí, una de las cosas que más me gusta es que, aparte de funcionar bajo una capa de personalización One UI 7 basada en Android 15, nos promete actualizaciones continuas hasta 2031.

Samsung sabe lo importante que es tener un buen apartado de autonomía, un punto en el que a lo largo de los años le ha ido ganando la partida a Apple. Y aquí tenemos una batería con 5.000 mAh de capacidad que aguanta todo un día completo de uso sin problemas y, a su vez, admite una carga rápida de 45 W, que no está nada mal.

Y si eres de sacar muchas fotos, a este Galaxy A36 5G no le hace falta innovar al montar una ya conocida triple cámara trasera compuesta por un sensor principal de 50 MP, ultra gran angular de 8 MP y una lente macro de 5 MP para ofrecernos un equilibrio. Mientras que al darle la vuelta la protagonista es una cámara frontal de 12 MP, donde tenemos un cambio que para nada afecta en el resultado, al contrario. En otras palabras, sin ser el mejor apartado de cámaras, cumple de sobra para fotos o vídeos ocasionales.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.