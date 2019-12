Por qué estas burbujas no suben: un estudiante resuelve un enigma físico de hace un siglo

Un estudiante en Suiza ha resuelto el problema enunciado hace un siglo de por qué las burbujas de gas en tubos verticales estrechos parecen permanecer atrapadas en lugar de elevarse hacia arriba.

Según su investigación y observaciones, se forma una película ultradelgada de líquido alrededor de la burbuja, evitando que se eleve libremente. Y descubrió que, de hecho, las burbujas no están atascadas, simplemente se mueven muy, muy lentamente.

Las burbujas de aire en un vaso de agua flotan libremente hacia la superficie, y los mecanismos detrás de esto se explican fácilmente por las leyes básicas de la ciencia. Sin embargo, las mismas leyes de la ciencia no pueden explicar por qué las burbujas de aire en un tubo de unos pocos milímetros de espesor no se elevan de la misma manera.

Los físicos observaron este fenómeno por primera vez hace casi un siglo, pero no pudieron encontrar una explicación: en teoría, las burbujas no deberían encontrar resistencia a menos que el fluido esté en movimiento; así, una burbuja atascada no debería encontrar resistencia.