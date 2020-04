¿Qué vieron los monjes de Canterbury en el cielo en 1178?

El 18 de junio de 1178, alrededor de una hora después de que el Sol se pusiera, cinco monjes de Inglaterra observaron un fenómeno muy inusual en Luna mientras se encontraba en fase creciente. Según su testimonio, recogido por el cronista Gervasio de Canterbury:

“Desde el punto medio de la división [de la Luna] surgió una antorcha llameante, escupiendo, hasta una distancia considerable, fuego, ascuas calientes y chispas […]. La Luna se estremeció como una serpiente herida. Después recuperó su aspecto corriente. Este fenómeno se repitió una docena de veces o más […]. Después, tras estas transformaciones, la Luna de cuerno a cuerno […] adoptó una apariencia negruzca.”

Y, naturalmente, la primera pregunta que viene a la cabeza es: ¿qué diablos vieron estos monjes en el cielo?

Buscando el cráter

La primera explicación que viene a la cabeza es que estos monjes presenciaron el impacto de un gran meteorito sobre la superficie lunar. Como un impacto de esta magnitud habría producido un cráter de un tamaño considerable, un par de estudios de 1970 se propusieron encontrar la marca dejada por la colisión y llegaron a identificar lo que creían que era un potencial candidato: un cráter de 22 kilómetros de diámetro apodado Giordano Bruno que se encuentra en la cara oculta de la Luna.

La superficie clara de este cráter destaca entre el terreno lunar oscuro que lo rodea porque el impacto que lo excavó dejó al descubierto el material más blanquecino que hay bajo el suelo. Además, el evento catapultó ese material claro en todas las direcciones, dejando unas estelas de escombros sobre la superficie lunar que se extienden de forma radial y en línea recta a hasta 300 kilómetros del cráter. Vistas desde espacio, estas estelas plasman a la perfección lo violento que debió ser el impacto:

Pues, bien, dado que la radiación espacial y los micrometeoritos tienden a erosionar y oscurecer el material de la superficie lunar con el paso del tiempo, la tonalidad blanquecina del terreno de Giordano Bruno indica que se trata de un cráter muy joven. Además, su tamaño sugiere que fue excavado por un cuerpo de entre 1 y 2 kilómetros de diámetro y, aunque el cráter se encuentra en la cara oculta de la Luna, está bastante cerca de la «frontera» con la cara visible.

Teniendo estos datos en cuenta, los estudios de los años 70 concluyeron que el impacto que formó el cráter Giordano Bruno podría haber tenido lugar en el año 1178 y que lanzó material lunar incandescente a suficiente altura como para que cinco monjes de Canterbury lo vieran desde la Tierra.

Los números no encajan

La hipótesis de que los monjes de Canterbury observaron la formación del cráter Giordano Bruno (o el impacto de cualquier otro objeto de grandes dimensiones) tenía lagunas. Por ejemplo, no era capaz de explicar que «el fuego y las chispas» se esfumaran y volvieran a aparecer una docena de veces y, además, un impacto de estas características difícilmente podría provocar que nuestro satélite se «estremeciera como una serpiente».

Es más, como explica el doctor Jordi Llorca (uno de los mayores expertos en meteoritos de España) en su libro «Meteoritos y Cráteres», un impacto de esta magnitud habría lanzado al espacio una cantidad enorme de material lunar y parte de esos fragmentos de roca habrían caído sobre la Tierra, provocando lluvias de estrellas en las que se observarían miles de estrellas fugaces cada hora durante varios días. Un evento de estas características habría sido presenciado por grandes cantidades de personas en todo el mundo… Pero, aun así, no existe ningún registro de la época que lo describa.

El último clavo en la tumba de esta hipótesis llegó en 2010, cuando la sonda SELENE, de la Agencia Espacial Japonesa, tomó fotos de alta resolución de los alrededores de Giordano Bruno. Usando como referencia la cantidad de cráteres que hay sobre el material blanquecino y la frecuencia con la que se forman cráteres de diferentes tamaños en la Luna, un estudio de 2010 llegó a la conclusión de que el cráter Giordano Bruno se formó hace entre 1 y 10 millones de años.

Pero, si este impacto no tuvo lugar en 1178... ¿Qué fue lo que vieron los monjes de Canterbury?

Un ángulo privilegiado

La formación de un gran cráter sobre la superficie de la Luna debería haber sido observado por muchísima gente, pero, al no existir más registros de este evento, el hecho de que los monjes de Canterbury parezcan ser los únicos testimonios sugiere que la posición en la que se encontraban jugó un papel importante.

Teniendo esto en cuenta, la explicación más razonable es que lo que los monjes vieron no fue el impacto de un gran objeto con la superficie lunar, sino un fragmento de material espacial mucho más pequeño que se desintegró mientras pasaba a través de la atmósfera terrestre (lo que en astronomía se suele llamar «bólido», que, esencialmente, es una estrella fugaz muy luminosa).

El bólido en sí podría haber sido observado por mucha gente que vivía en la zona, pero, al tratarse de un tipo de evento relativamente común, no habría sido un fenómeno digno de mención para la mayor parte de la población. En cambio, los monjes se habrían encontrado en la posición adecuada para que, desde su punto de vista, el bólido se desintegrara al pasar frente a la silueta de la Luna, dando la impresión de que nuestro satélite se estaba comportando de manera muy extraña. La desintegración del bólido en varios fragmentos durante la caída explicaría el ir y venir del «fuego y las chispas» y la impresión de que la Luna se «retorció» podría ser un resultado de las explosiones del meteorito. Además, el polvo generado por la desintegración del bólido explicaría el oscurecimiento de la Luna que reportaron los monjes.

¿Podemos estar absolutamente seguros de que lo que vieron los monjes fue la desintegración de un bólido? Probablemente no, porque, al no haber otros testigos, no existe ninguna manera de comprobar cómo de preciso es el relato de los monjes, que podrían haber omitido detalles que no consideraron importantes y exagerado los que les impactaron más. Por tanto, la explicación del bólido es susceptible de ser descartada y sustituida por otra si en el futuro llegan a aparecer nuevas pruebas del evento... Algo complicado, teniendo en cuenta que hablamos de un fenómeno que ocurrió hace casi un milenio.

QUE NO TE LA CUELEN:

Que no exista una explicación totalmente satisfactoria a un fenómeno celeste no implica que se trate de la obra de extraterrestres. Lo único que se consigue con este tipo de explicaciones es sustituir un misterio por otro igual de incomprobable.

