Un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Nottingham calculan unas 36 civilizaciones inteligentes comunicantes activas en nuestra galaxia, con un nuevo enfoque publicado en ‘The Astrophysical Journal’.

Utilizando el supuesto de que la vida inteligente se forma en otros planetas de manera similar a como lo hace en la Tierra, estos científicos han obtenido la estimación del número de civilizaciones tecnológicas dentro de la Vía Láctea.

El profesor de Astrofísica de la Universidad de Nottingham Christopher Conselice, quien dirigió la investigación, explica en un comunicado: “Debería haber al menos unas pocas docenas de civilizaciones activas en nuestra galaxia bajo el supuesto de que se necesitan 5.000 millones de años para que se forme vida inteligente en otros planetas, como en la Tierra”.

Conselice también explica que, “la idea es mirar la evolución, pero a escala cósmica. Llamamos a este cálculo el Límite Astrobiológico de Copérnico”.

El primer autor, Tom Westby, explica: "El método clásico para estimar el número de civilizaciones inteligentes se basa en hacer conjeturas de los valores relacionados con la vida, por lo que las opiniones sobre estos asuntos varían de manera sustancial. Nuestro nuevo estudio simplifica estas suposiciones utilizando nuevos datos, dándonos una sólida base de estimación del número de civilizaciones en nuestra galaxia.

Los dos límites astrobiológicos de Copérnico son que la vida inteligente se forma en menos de 5.000 millones de años, o después de aproximadamente 5.000 millones de años, similar a la de la Tierra, donde se formó una civilización comunicante después de 4.500 millones de años. En el criterio sólido, según el cual se necesita un contenido de metal igual al del Sol (el Sol es relativamente rico en metales), calculamos que debería haber alrededor de 36 civilizaciones activas en nuestra Galaxia".

La investigación muestra que el número de civilizaciones depende en gran medida de cuánto tiempo envían activamente señales de su existencia al espacio, como transmisiones de radio desde satélites, televisión, etc. Si otras civilizaciones tecnológicas duran tanto como la nuestra, que actualmente es de 100 años de antigüedad, entonces habrá alrededor de 36 civilizaciones técnicas inteligentes en curso en toda nuestra galaxia.

17.000 años luz de distancia de promedio

Sin embargo, la distancia promedio a estas civilizaciones estaría a 17.000 años luz de distancia, haciendo que la detección y la comunicación sean muy difíciles con nuestra tecnología actual. También es posible que seamos la única civilización dentro de nuestra galaxia a menos que los tiempos de supervivencia de civilizaciones como la nuestra sean largos.

El profesor Conselice continúa: “Nuestra nueva investigación sugiere que la búsqueda de civilizaciones inteligentes extraterrestres no solo revela la existencia de cómo se forma la vida, sino que también nos da pistas sobre cuánto durará nuestra propia civilización. Si descubrimos que la vida inteligente es común, entonces esto sería revelar que nuestra civilización podría existir por mucho más de unos pocos cientos de años, alternativamente, si encontramos que no hay civilizaciones activas en nuestra galaxia, es una mala señal para nuestra propia existencia a largo plazo. Al buscar vida inteligente extraterrestre, incluso si no encontramos nada, estamos descubriendo nuestro propio futuro y destino”. Ep