Un estudio fija en 36 el número de civilizaciones alienígenas probable en la galaxia

Un reciente estudio analiza la posibilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. Y da una cifra exacta: 36. Hasta hace muy poco, de hecho hasta ayer, una de opciones más fiables para saber si estamos solos en el universo, era la conocida como Ecuación de Drake, desarrollada en 1961 por el radioastrónomo Fran Drake, presidente del proyecto SETI (Búsqueda de Vida Extraterrestre en inglés). La fórmula es «sencilla»: N= R x Fp x ne x F1 x Fi x Fc x L . En este galimatías jeroglífico, cada letra corresponde a un parámetro. N, el resultado, es el número de civilizaciones en la Vía Láctea con emisiones electromagnéticas detectables (es decir que se puede comunicar). Las demás son variables como el número de planetas con un ambiente adecuado para la vida, aquellos que pueden tener vida inteligente y los que han desarrollado una tecnología capaz de emitir signos de su existencia al espacio, entre otros.

Si tenemos en cuenta que estamos hablando de la Vía Láctea, donde puede haber hasta 400.000 millones de estrellas, usar la fórmula Drake para saber si E.T. está llamando a casa, es como calcular cuántas monedas de 5 céntimos se han tirado en todas las fuentes de Europa a lo largo del último siglo. Y si han caído cara o cruz. A Drake los cálculos le dieron una cifra: 10. En 2010, In 2010, el astrónomo Claudio Maccone publicó un artículo en Acta Astronautica con otro resultado: en la galaxia hay 4.590 civilizaciones inteligentes. casi un lustro después, científicos de la Nasa y de la Universidad de Rochester, redujeron la cifra a una posibilidad en 10.000 billones (por ahí no más de que nos toque la lotería cada día de nuestra vida). Es obvio que se trata de un tema más que complejo y con poco consenso. Al menos hasta ahora.

Ayer mismo, un nuevo estudio, publicado en «The Astrophysical Journal» describe otro método para calcular cuántas civilizaciones extraterrestres hay en la galaxia. Los autores, liderados por Tom Westby, de la Universidad de Nottingham, han asumido que, primero, son necesarios alrededor de cinco mil millones de años para que se forme vida inteligente en otros planetas. Segundo: que una civilización tecnológica durará al menos 100 años y que el número de civilizaciones que podemos detectar depende en gran medida de cuánto tiempo se lo han pasado enviando señales de su existencia al espacio. «El método clásico para estimar la cantidad de civilizaciones inteligentes se basa en hacer conjeturas de los valores relacionados con la vida, pero las opiniones sobre estos asuntos varían constantemente –explica Westby–. Nuestro estudio simplifica estas suposiciones utilizando nuevos datos, dándonos una estimación sólida del número de civilizaciones en nuestra galaxia». ¿Y cuál es ese número? Exactamente 36. ¡Quieto parao! No vayáis a hacer la maleta aún. La distancia promedio entre estas posibles civilizaciones es de 17.000 años luz, según Westby, lo que significa que tardaríamos, como mínimo, 17.000 en recibir una señal de ellos, ellas o elles. Y otros 17.000 para que les llegue la respuesta. Y a eso hay que sumarle que científicos, políticos e influencers se pongan de acuerdo en qué les vamos a decir, lo que suma otros 17.000 años.

PD: a las 36 civilizaciones, donde quieran que estén: mejor hablen entre ustedes, que ya, si eso, nosotros llamamos. Un saludo.