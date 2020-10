Nausicaä del Valle del Viento: Insectos gigantes y bosques de cristal

El tamaño de los artrópodos en el pasado estuvo relacionado con el porcentaje de oxígeno en la atmósfera, entre otras cosas, porque su sistema respiratorio consiste en una red de finos conductos que no mejoran su eficacia tanto como deberían al aumentar su calibre. A no ser, claro, que haya una mayor cantidad de oxígeno disponible en el aire. No obstante, este no fue el único factor del que dependen, cuando aparecieron las aves su tamaño se redujo a pesar de que no hubo grandes cambios en el oxígeno, puede que para huir de ellas con más facilidad.