Una sonda a ciento 137 mil trillones de kilómetros encuentra que el espacio está menos “vacío” como pensábamos

Es posible que hayas leído información contradictoria acerca de si las famosas sondas Voyager han abandonado o no el Sistema Solar. Quienes dicen que sí es porque toman como referencia la heliosfera y, al haber abandonado la heliopausa, podemos decir que han cruzado la frontera de esa definición de Sistema Solar. Sin embargo, la heliosfera no es igual en todas las direcciones, tiene forma de lágrima y las Voyager la han abordado por su extremo más cercano. De hecho, hay quien define el Sistema Solar como el espacio comprendido por la Nube de Oort, a la cual las Voyager no han llegado todavía, por lo que, según esta segunda definición, no han abandonado todavía el Sistema Solar.