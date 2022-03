El fin de una era para Elon Musk y SpaceX

Hace ya 8 años que se presentó el primer diseño de la Crew Dragon. En aquel momento Estados Unidos se había propuesto el reto de llegar a la Estación Espacial Internacional sin tener que depender de las cápsulas rusas Soyuz y, para ello, presentó la idea a las pocas empresas privadas que por entonces habían entrado al sector espacial. Tras 6 años de pruebas, errores y, sobre todo, aprendizaje, SpaceX hizo que miles de personas alzaran su vista al cielo para observar un diminuto punto de luz acercarse a otro un poco más grande. Lo consiguieron, el 31 de mayo de 2020 los astronautas Douglas G. Hurley y Robert L. Behnken se convirtieron en la primera tripulación en 9 años que alcanzaba la EEI desde suelo estadounidense. Tras completar su misión, la cápsula amerizó con éxito el 2 de agosto de ese mismo año en el Golfo de México trayendo consigo de vuelta a los astronautas.

El “Space show business”

Las cápsulas han cumplido su cometido con éxito en otras 3 ocasiones, transportando de forma segura a sus tripulantes para que puedan realizar experimentos e investigaciones en el único puesto espacial con presencia humana permanente. Además, de las cápsulas que se encuentran operativas, la conocida como “Endevour” ha sido reutilizada en al menos una ocasión, cumpliendo con uno de los objetivos principales de la compañía para abaratar los costes de la exploración espacial.

A pesar de estos logros, parece que el programa de la Crew Dragon podría haber llegado a su límite. En unas declaraciones, su presidente Gwynne Shotwell confirmó que estaban terminando la última cápsula que iban a construir. Aunque pueda parecer chocante que se descontinúe un programa que ha cosechado estos éxitos, en verdad tiene mucho sentido ya que, en palabras de Shotwell, “la clave está en la gestión de la flota”.

Las 4 fantásticas

Los ingenieros han calculado que, de momento, 4 naves deberían ser suficientes como para mantener el puesto de SpaceX en el Programa de Tripulación Comercial gracias su reutilizabilidad. Mientras unas cápsulas se inspeccionan concienzudamente tras su uso y se reparan debidamente, el resto podrían estar listas para las misiones, permitiendo así cumplir con los objetivos de la NASA. Ahora bien, la empresa ha de adaptarse y enfrentarse a los nuevos retos que se le plantean porque, en palabras de Garrett Reisman, astronauta retirado, las naves sufren de problemas muy distintos según avanzan sus ciclos de vida; una vez que son reutilizadas tres, cuatro o cinco veces, aparecen nuevas averías y hay que saber reaccionar a tiempo para no comprometer las misiones. De todas formas, aunque se ha dejado ver que no se van a construir más naves, no se dejarán de producir repuestos para las ya existentes.

De momento están previstas al menos otras 4 misiones con el gestor de vuelos espaciales Axiom Space. La primera programada para el día 3 de abril, la Ax-1, tendrá como comandante a Miguel E. López-Alegría, el primer estadounidense nacido en España en viajar al espacio. El capitán López-Alegría ha realizado con éxito otros 5 vuelos espaciales entre 1995 y 2007 y es un astronauta con gran experiencia en entornos complejos. La misión además contará con otros 3 tripulantes: El piloto Larry Connor y los dos magnates de las inversiones Mark Pathy y Eytan Stibbe. Como curiosidad, esta misión cuenta con un menú diseñado por el Chef José Andrés en el que se incluyen platos de la gastronomía española como: paella con pollo y champiñones (disculpe el lector que mis raíces valencianas me obliguen a escribir “arroz con cosas”), pisto con cerdo, jamón ibérico y almendras marconas, entre otros.

La mira puesta en el futuro

Recreación del despegue de la nave “Starship” de Elon Musk desde la Luna

La razón última de querer finalizar las Crew Dragon tiene que ver también con el colosal proyecto Starship que está ocupando casi la totalidad de los esfuerzos de SpaceX. Este proyecto tiene como objetivo la creación de un sistema de lanzamiento y una nave espacial que puedan ser reutilizados de forma más o menos similar a un avión comercial, lo que permitiría reducir los periodos de espera entre misión y misión. La idea es que el mantenimiento entre vuelos se reduzca a recargar el combustible y los gases, realizar las inspecciones pertinentes y estar listo para retomar el vuelo en poco tiempo, lo que supondría abaratar todavía más los costes de lanzamiento y hacer viables los viajes espaciales para la mayoría de la población.

Y es que, aunque las Crew Dragon van a estar todavía con nosotros bastante tiempo, la idea de Elon Musk es seguir avanzando con la mira puesta en el establecimiento de una colonia en Marte. Bien parece que quiera centrar todas las miradas en las estrellas, como si así fuésemos a olvidarnos mágicamente de nuestros problemas, mucho más terrenales.

QUE NO TE LA CUELEN

La NASA ha confirmado al menos otras 32 misiones de reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional a las diferentes empresas encargadas, 15 de las cuales han recaído en SpaceX, 14 a Northrop Grumman y 3 a Sierra Space.

REFERENCIAS (MLA)