¿Puede Rusia convertir la Estación Espacial Internacional en un arma?

Hoy la ciencia no es noticia. Lo es Ucrania, lo son las tropas rusas y lo son los muertos. Nada debería distraer nuestra atención de lo que ocurre en esas latitudes. Todo lo demás parece insignificante o lejano, porque cuando el mañana es tan incierto como lo es hoy, solo importa el presente. En esos casos, las promesas que la ciencia nos haga (sean a meses o años vista) se sienten como remotas galaxias nada relacionadas con nosotros ni con nuestros problemas. Sin embargo, en apenas unos días, el sector aeroespacial se ha visto afectado por el conflicto y, según algunos medios, Rusia ha llegado a amenazar con dejar caer la Estación Espacial Internacional sobre Estados Unidos. En este artículo intentaremos arrojar algo de luz (exclusivamente desde la ciencia y la ingeniería) sobre cuánto de cierto hay en estas afirmaciones.

Esta información deriva de un hilo publicado en la cuenta de Twitter de Dmitry Rogozin, el director general de la Agencia Espacial Federal Rusa. En él respondía al último comunicado de Joe Biden, donde anunciaba que habría nuevas sanciones para el programa espacial ruso. Efectivamente, el contenido del hilo hablaba de la Estación Espacial Internacional y de las trágicas consecuencias que esas sanciones podrían tener, no tanto para Rusia, como para Estados Unidos. El tono agresivo y la crudeza con la que se presentan algunas de las consecuencias han sobrecogido a los medios, pero hay detalles importantes para entender qué es exactamente lo que Rogozin está diciendo y así comprender si estamos ante un aviso, una amenaza o un mensaje sin una intención concreta.

¿Qué dijo exactamente?

Las traducciones nunca son exactas y en ellas se pierden detalles que nos podrían ayudar a comprender la intención con la que se ha dicho algo. Algo parecido sucede con Twitter, donde la inmediatez, la limitación de caracteres y la falta de información no verbal cercenan el mensaje dejando a nuestra interpretación los aspectos más emocionales. No obstante, trataremos de ir traduciendo y explicando parte por parte el conflictivo tuit de Dimitry Rogozin.

En el hilo Rogozin desafía las sanciones de Estados Unidos aclarando que no ven nada nuevo en ellas, ya que hace tiempo que ponen impedimentos a que Rusia acceda a la microelectrónica necesaria para sus misiones espaciales o a que otros países hagan uso de las naves y cohetes rusos. Añade que si esas son las sanciones se sobrepondrán, como ya han estado haciendo y, a continuación, les acusa de querer destruir la cooperación entre ambos países, concretamente limitando los intercambios entre los cosmonautas (rusos) y los astronautas (estadounidenses).

“¿Quiere bloquear nuestro acceso a la microelectrónica endurecida por la radiación y diseñada para su uso en el espacio? Ya lo están haciendo desde 2014. […] ¿Quieren prohibir a todos los países que lancen sus naves espaciales en cohetes rusos, los más fiables del mundo? […] No es una novedad para nosotros. Aquí, estamos listos para actuar. ¿Quieren destruir nuestra cooperación en la ISS a partir del 01/01/2023? ¿No lo están haciendo ya limitando los intercambios entre nuestros centros de formación de cosmonautas y astronautas?”

El punto clave

Por ahora, el mensaje puede parecernos rotundo, desafiante y airado, pero no una amenaza. Sin embargo, todo cambia en la segunda parte del hilo, donde habla del papel que juega Rusia a la hora de mantener la Estación Espacial Internacional en órbita. Salvando la intraducibilidad inherente a cualquier texto, lo que dijo Rogozin fue más o menos lo que sigue:

“Tal vez el presidente Biden no esté al tanto, así que explicadle que corregir la órbita de la estación para evitar colisiones con la basura espacial […] es posible exclusivamente utilizando los motores de las naves de carga Progress MS de Rusia.”

El tono se vuelve amenazante, pero está constatando una realidad: que la Estación Espacial Internacional necesita tanto a Estados Unidos como a Rusia para mantenerse en funcionamiento y que, precisamente, es Rusia quien se encarga de mantenerla en órbita. No hay, ahora mismo, una agencia espacial o empresa que pueda cumplir ese papel que juega Rusia, por lo que, si sale de la ecuación, la consecuencia inevitable será la caída de la Estación Espacial Internacional. Igual que dependen de los Estados Unidos para el suministro eléctrico y mantener la orientación de la estación, necesitan a Rusia para que periódicamente la propulse y devuelva a una órbita estable. Sin embargo, el hilo no ha terminado.

¿China?

“Si bloquean la cooperación con nosotros, ¿quién salvará a la ISS de una desorbitación no guiada que impacte en el territorio de EE. UU. o Europa? También existe la posibilidad de que la construcción de 500 toneladas impacte en India o China. ¿Quiere amenazarlos con esa posibilidad? La ISS no vuela sobre Rusia, así que todo el riesgo es suyo. ¿Está usted preparado para ello?”

A medida que avanza, el tono del hilo se torna más agresivo, pero, una vez más, estamos ante hechos. La órbita que sigue la estación hace casi imposible que se precipite sobre Rusia y enumera los territorios que sí están en riesgo, entre ellos: India y China. Si estamos ante una amenaza en sentido estricto, hemos de dar cuenta de que nombra a China y no solo a quienes ahora se presentan como los enemigos de Rusia en este conflicto. No hay mucha más información en el hilo, salvo unas últimas líneas sugiriendo explícitamente que quienes han planificado esas sanciones deben sufrir de Alzheimer: “Así que, por ahora, como socio, le sugiero que no se comporte como un jugador irresponsable, y reniegue de las “Sanciones de Alzheimer”. Un consejo amistoso.”

Estamos ante información sensible en un momento extremadamente complejo y, aunque el hilo es abiertamente agresivo, los detalles cuentan. Es imposible saber cuáles son las verdaderas intenciones de Rogozin pero, desde luego, no está tan claro que aquel hilo fuera una amenaza. Por ahora es una incógnita y esperemos que así siga siendo.

QUE NO TE LA CUELEN:

Independientemente a la supuesta amenaza, Rusia ya está tomando medidas a raíz de las sanciones. Concretamente, ha suspendido sus lanzamientos desde la Guyana Francesa y ha evacuado a varias decenas de trabajadores. Puede que estas noticias en concreto no parezcan especialmente relevantes, pero la tecnología aeroespacial puede jugar un papel relevante en esta guerra.

REFERENCIAS (MLA):