¿Cómo ver la alineación de cinco planetas este fin de semana?

Este fin de semana los fanáticos de la astronomía, los curiosos y quienes tengan un cielo despejado podrán ver un evento que solo se produce una vez al año aproximadamente: la alineación de cinco planetas en el cielo... al menos desde el punto de vista de la Tierra. Se trata de Saturno, Neptuno, Júpiter, Urano y Mercurio que aparecerán en una misma línea el sábado y parte del domingo dependiendo de nuestra ubicación. Estas son las claves para disfrutar de este fenómeno.

Para obtener las mejores vistas hay que buscar un lugar con poca contaminación lumínica y una vista despejada del horizonte. Si contamos con binoculares, mejor: Saturno, Júpiter y Mercurio pueden ser visibles a simple vista, pero Urano y Neptuno estarán más alejados y serán difíciles de ver a simple vista. Una de las claves para reconocerlos es que Mercurio será el último en aparecer, aproximadamente una hora antes del amanecer. Mercurio estará cerca de la Luna en la madrugada del sábado mientras que Saturno será visible más arriba en el cielo, hasta que salga el Sol por completo.

Una alineación de planetas como esta es poco frecuente: la próxima tendrá lugar en abril de 2024 y, de acuerdo con los expertos, para diferenciar entre estrellas y planetas, los observadores deben buscar objetos cuyo brillo no sea intermitente sino uniforme o constante. La diferencia, es decir el parpadeo, se debe a que las estrellas se encuentran a distancias tan grandes que cualquier turbulencia o residuo atmosférico altera la cantidad de luz que nos llega, algo que no sucede con los planetas... aunque estos obviamente no tengan luz propia.

Para saber exactamente hacia dónde mirar lo más recomendable es visitar la web de Stellarium. Allí ponemos la ubicación y la hora a la que estaremos en la zona y nos saldrá un mapa de los cielos en el que será visible la alineación de los cinco planetas. Otra opción es decargarse la app Sky Tonight, que permite apuntar al cielo con el móvil para ver en directo lo que está ocurriendo en ese momento.

Pese a lo que vemos en alguna película de ciencia ficción, generalmente vinculada al cine catástrofe, los planetas de nuestro sistema solar nunca se alinean en una línea perfectamente recta como se muestra en las películas. Si observamos un gráfico bidimensional de los planetas y sus órbitas en una hoja de papel, parece que todos los planetas giran alrededor de la misma línea, pero la realidad es que no todos orbitan en el mismo plano: giran en diferentes órbitas en el espacio tridimensional. La alineación planetaria depende de nuestro punto de vista. Si tres planetas están en la misma región del cielo desde el punto de vista de la Tierra, no necesariamente están en la misma región del cielo desde el punto de vista del Sol, de la Luna o de otro planeta. De este modo la alineación es una visión parcial de la realidad y que por coincidencia, en ese caso, se ve desde nuestro planeta.

Y, volviendo al cine, incluso si todos los planetas se alinearan en una línea perfectamente recta, tendría efectos insignificantes en la Tierra. La atracción gravitatoria de los planetas en la Tierra son tan débiles que no tienen un efecto significativo sobre la vida. De hecho solo hay dos objetos del sistema solar con suficiente gravedad para afectar significativamente a la Tierra: la luna y el sol. En el primer casi se debe a su cercanía y en el caso del Sol por su masa.

Lo dicho, se trata de un evento poco frecuente, curioso e interesante para situarnos en el universo y permitirnos intentar dimensionar su tamaño, pero no hay nada místico en ello. Y ciertamente tampoco habrá un componente catastrófico.