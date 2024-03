¿A cuánto cotiza el kilo de nave espacial? Están vendiendo los restos de las naves de Space X

No es nada nuevo. Los restos de recuerdos de la carrera espacial se venden en todos los formatos, desde el cuaderno del Apolo XIII, a un “trozo” de la Luna, tanto que han llegado a preocupar a la NASA. La llegada de las empresas privadas no ha hecho más que estimular esto y ahora es posible comprar fragmentos de las naves Starship de Space Xdirectamente en eBay.

Los azulejos de cerámica, diseñados para mantener fría las naves espaciales durante su reingreso a la atmósfera de la Tierra, se venden por miles de dólares en eBay. Se trata de un lucrativo mercado secundario para recuerdos únicos que alguna vez estuvieron adheridos a algunos de los objetos más grandes que han levantado vuelo, creados por el ser humano.

Hasta la fecha, la compañía liderada por Elon Musk ha intentado poner en órbita tres prototipos de Starship. Los dos primeros intentos terminaron en explosiones enviando fragmentos de las aproximadamente 18.000 tejas de cerámica hexagonales a las playas cercanas del sur de Texas.

En el tercer y último intento de lanzamiento orbital la semana pasada, el último prototipo llegó al espacio, pasó por el continente africano y se estrelló en el Océano Índico. Sin embargo, todavía es posible que los escudos térmicos se hayan desprendido durante el lanzamiento.

Algunas de las personas que han encontrado o buscado activamente estos restos los están vendiendo en eBay desde unos 30 euros hasta más de 2000. Etsy también está repleto de listados de supuestos restos de escudos térmicos, empaquetados en pequeñas botellas de vidrio.

Hay algunos que parecen demasiado optimistas sobre cuánto dinero podrían ganar y ponen cifras por encima de los 7000 euros. Una búsqueda de artículos ya vendidos muestra que una baldosa se vendió por más de 3000 euros.

Respecto a si esto es legal, en una entrevista uno de los vendedores señala que SpaceX “me agradeció que les dijera que tenía estas piezas y dijo que podía enviárselas o conservarlas y elegí conservarlas”.

La semana pasada SpaceX subió un vídeo de las piezas de cerámica en acción. Allí se puede ver la parte inferior de la nave espacial Ship 28 envuelta en un resplandor rojo anaranjado, un "campo de plasma caliente" que aumenta a medida que reingresaba a la atmósfera, según Musk.

Watch the super hot plasma field grow as Starship re-enters the atmosphere! pic.twitter.com/to4UOF2Kpd