¿Cuántos humanos, como mínimo, se necesitan para colonizar Marte?

Las misiones a Marte se están programando con mayor frecuencia y las que incluyen humanos con el objetivo de colonizar el planeta rojo o al menos establecer una base permanente, también ocupan el tiempo de numerosas agencias espaciales. Pero, ¿cuántas personas sería necesario enviar?

Sin duda la respuesta es muy compleja, ya que incluye una enorme cantidad de variables, desde la logística del oxígeno respirable y el combustible hasta factores psicológicos. Sin embargo, en un estudio reciente, un equipo de científicos de la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia, concluyó que solo se necesitan 22 candidatos o candidatas para sobrevivir, un número sorprendentemente bajo en comparación con estudios anteriores que encontraron que hablaban de al menos 100.

Para el equipo, estos esfuerzos previos hacían suposiciones que simplemente no resistían la realidad. "A menudo tendemos a tratar a los humanos como simples números o partículas desprovistas de incentivos personales, heterogeneidad y adaptabilidad – explica la autora principal Anamaria Berea, profesora asociada de ciencias computacionales y de datos en la Universidad George Mason -. Los grupos humanos son sistemas complejos donde el resultado no es la suma de sus partes, sino la sinergia. Cualquier sistema social exhibe propiedades de adaptabilidad, surgimiento y dinámica no lineal".

El equipo de Berea también consideró una estrecha relación entre la Tierra y el hábitat de Marte, lo que significa que tal colonia probablemente no sería independiente. "El escenario en el que simplemente se puede enviar un número X de personas a algún lugar y dejarlas sobrevivir es muy improbable – añade Berea -, también porque en realidad cuesta mucho más enviar decenas y cientos de personas al espacio que enviar transbordadores de reabastecimiento".

Los autores utilizaron una técnica de simulación por ordenador llamada "modelado basado en agentes" para dar a varios colonos simulados una variedad de atributos. Luego se les encargó la tarea de hacerse cargo de las diversas responsabilidades de una colonia en Marte en toda regla.

Un hallazgo interesante fue que el número de "neuróticos" enviados a la colonia debía mantenerse al mínimo absoluto. "Los aspirantes con psicología 'neurótica' mueren a un ritmo mucho mayor que aquellos con otras psicologías, y una vez que su población alcanza un nivel suficientemente bajo, la población del asentamiento se estabiliza", se lee en el artículo.

Después de ejecutar cinco modelos informáticos diferentes durante un período de 28 años, el equipo concluyó que el número mínimo de colonos necesarios es 22 para "mantener un tamaño de colonia viable a largo plazo". Sin duda se trata de una investigación fascinante que explora cómo nuestra humanidad podría afectar la supervivencia en la superficie de un planeta alienígena hostil.

"Nuestros aspectos sociales y de comportamiento como seres humanos pueden literalmente cortar la línea entre el éxito y el fracaso de una misión – concluye Berea -, especialmente una de largo plazo, y también pueden reflejarse en los costes