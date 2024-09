“No debería haber gente allí”, la advertencia de un experto en huracanes

De acuerdo con los meteorólogos, el huracán que se dirige a toda velocidad hacia la costa de Florida podría ser una de las tormentas más peligrosas de la historia reciente en golpear la región. Se trata del huracán Helene, que ha estado ganando fuerza gracias a las aguas cálidas sin precedentes en el Golfo de México y se espera que golpee la costa de Florida hoy mismo, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Las últimas mediciones mostraban que Helene tenía vientos máximos sostenidos de 210 km/h y se movía hacia el noreste a unos 37 km/h, con vientos con fuerza de huracán que se extendían hasta 60 millas 95 kilómetros desde su centro, según el NHC.

Una vez que toque tierra, se espera que Helene produzca una importante marejada ciclónica de hasta 6 metros sobre el nivel normal del mar. Las advertencias de marejada ciclónica están vigentes a lo largo de partes de la costa de Big Bend en Florida, y se ha pronosticado que la marejada será "insuperable" en la bahía de Apalachee, según una advertencia emitida por la sucursal de Tallahassee del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

“Es probable que se produzca una marejada ciclónica catastrófica y mortal a lo largo de partes de la costa de Big Bend en Florida, donde la inundación podría alcanzar hasta 7 metros sobre el nivel del suelo, junto con olas destructivas – señalaba un tweet del organismo -. También existe el peligro de una marejada ciclónica potencialmente mortal a lo largo del resto de la costa oeste de la península de Florida”.

“Cuando se habla de una marejada ciclónica de más de 3 m, que es lo que estamos hablando para una gran parte de la región de Big Bend en Florida, se trata de una marejada ciclónica a la que es muy difícil sobrevivir – explicaba Daniel Brown, jefe de la Unidad de Especialistas en Huracanes Federales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) en una entrevista -. Hay 3 metros sobre las cabezas de los humanos y el agua se va a mover, habrá mucha acción de las olas, especialmente a lo largo de la costa”.

