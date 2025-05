Descubren el motivo oculto por el que los hombres son más altos que las mujeres

Es una generalización. Estamos hablando de promedios globales. Dicho esto, en la gran mayoría de los países y poblaciones del planeta, los hombres tienden a ser más altos que las mujeres. Ahora un equipo de científicos, liderados por Alexander Berry, ha descubierto un mecanismo genético clave detrás de este contraste anatómico.

Al analizar tres grandes bases de datos de salud pública, el equipo de Berry, científicos del Geisinger College of Health Sciences de Pensilvania, descubrió 1225 adultos con combinaciones cromosómicas inusuales. Las combinaciones se modelaron estadísticamente en función de la altura de cada adulto, lo que reveló una diferencia intrigante en la influencia de una secuencia presente tanto en los cromosomas X como en los Y, conocida como gen SHOX (homeobox de baja estatura).

A diferencia de los cromosomas X e Y en una célula masculina típica, uno de los dos cromosomas X (conocido como cromosoma X "inactivo", o Xi) en una célula femenina típica, tiende a funcionar a una capacidad reducida para evitar complicaciones. Los datos mostraron que el cromosoma Y produce un mayor "efecto" SHOX que el cromosoma X inactivo, contribuyendo a una altura promedio de 3,1 centímetros.

Desde hace tiempo se sabe que el gen SHOX podría desempeñar algún papel. Sin embargo, este estudio cuantifica específicamente la diferencia entre su actividad en el cromosoma Y en comparación con la del cromosoma X parcialmente silenciado.

“Este hallazgo es consistente con la hipótesis de que la expresión reducida de SHOX en mujeres resulta en una diferencia neta de altura entre ambos sexos”, señala el estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los resultados mostraron que esta diferencia representa el 22,6 % de la diferencia de altura promedio entre hombres con cromosomas XY y mujeres con cromosomas XX, junto con otros factores, como el nivel de riqueza del país de residencia.

En las tres bases de datos de salud utilizadas en este estudio (una del Reino Unido y dos de EE. UU.), la diferencia de altura promedio entre hombres y mujeres se situó entre 12,85 y 13,72 centímetros. Las tres bases de datos sumaban información de más de 925.000 personas.

“Estos resultados son consistentes con la hipótesis de que una expresión elevada de SHOX en el cromosoma Y, en comparación con el cromosoma Xi, resulta en una mayor estatura en hombres que en mujeres, lo que explica en gran medida el dimorfismo sexual humano en cuanto a la altura”, añade el estudio.

Pero la altura se debe solo en parte a la genética, ya que los padres más altos tienen mayor probabilidad de tener hijos más altos. Los niveles hormonales, incluida la testosterona (mucho más abundante en hombres que en mujeres), también influyen en la determinación de nuestra estatura.

Este estudio podría ser un punto de partida útil para diversos análisis futuros sobre las diferencias en los fenotipos (características observables) entre los sexos, así como sobre enfermedades y trastornos que afectan a cada sexo de forma diferente. Afecciones como el Alzheimer, por ejemplo, son más comunes en mujeres y es probable que existan diversas razones relacionadas. Al igual que con la altura, distinguir entre genética y hormonas ofrecería información útil.

“Desvincular los efectos de las hormonas sexuales de la variación genómica podría proporcionar nuevos conocimientos sobre la patogénesis de afecciones médicas con discrepancias sexuales observadas, como trastornos autoinmunes, cardiovasculares y psiquiátricos del neurodesarrollo”, concluye el estudio.