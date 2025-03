Increíble hallazgo de la NASA: así era Marte hace millones de años

Durante mucho tiempo, la visión predominante de Marte ha sido la de un planeta inhóspito, seco y polvoriento, carente de las condiciones necesarias para albergar vida. Sin embargo, un reciente descubrimiento de la NASA podría desafiar por completo esta percepción, revelando un pasado sorprendentemente distinto para el planeta rojo.

Los estudios más recientes indican que, hace miles de millones de años, Marte podría haber sido un mundo con vastos cuerpos de agua, playas y un clima templado. Estas condiciones habrían sido similares a las de la Tierra, lo que sugiere la posibilidad de que alguna vez existieran formas de vida en su superficie.

Un Marte muy diferente al que conocemos

Los resultados del estudio, publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, apuntan a que Marte fue en el pasado un entorno mucho más hospitalario de lo que se creía. Lejos de ser el paisaje estéril y desolado que vemos hoy, el planeta pudo haber albergado un gran océano que cubría extensas regiones de su hemisferio norte, con costas similares a las de nuestro propio mundo.

El descubrimiento se basa en datos obtenidos mediante un radar de penetración en el suelo marciano, el cual ha detectado formaciones sedimentarias que recuerdan a las costas terrestres. Estas estructuras sugieren la existencia de un gran cuerpo de agua en constante movimiento, con olas y corrientes que esculpieron el relieve marciano a lo largo de millones de años.

Según el investigador Benjamin Cardenas, geólogo de la Universidad Estatal de Pensilvania y coautor del estudio, las pruebas indican que Marte presentaba ambientes comparables a los de las playas y deltas fluviales de la Tierra. "Estamos hallando paisajes que se asemejan a antiguas playas, con evidencia de la acción del viento y del agua en movimiento", afirmó el científico.

Nuevo hallazgo importante de Curiosity, el rover de la NASA que explora Marte Pixabay

Un planeta en constante transformación

La investigación también refuerza la idea de que Marte no ha sido siempre un mundo estático, sino que experimentó procesos geológicos activos que modificaron su superficie. Antiguamente, ríos y mares esculpieron el terreno marciano, transportando sedimentos y moldeando su paisaje a lo largo de los siglos.

Cardenas explicó que "tendemos a imaginar Marte como un planeta congelado en el tiempo, pero en realidad estaba en constante transformación. Hubo flujos de agua, desplazamiento de sedimentos y procesos erosivos que afectaron su geología". Esta dinámica sugiere que en algún momento, el planeta rojo pudo haber contado con condiciones idóneas para la vida.

Uno de los factores clave en la transformación de Marte fue la pérdida gradual de su atmósfera. A medida que esta se fue disipando en el espacio, el planeta quedó expuesto a la radiación solar y a condiciones extremas, lo que provocó la evaporación de sus cuerpos de agua y la congelación de la humedad en el subsuelo.

Este cambio radical en el clima marciano fue determinante para la desaparición de sus antiguos mares y ríos, transformando un mundo potencialmente habitable en el desierto frío y seco que conocemos hoy.

Imagen de Marte tomada por la sonda Viking JPL-Caltech/NASA JPL-Caltech/NASA

Futuras exploraciones y nuevas preguntas

Aunque la evidencia recopilada hasta el momento apunta a un Marte mucho más dinámico en el pasado, los científicos aún tienen muchas preguntas por responder. Las futuras misiones espaciales buscarán profundizar en estos hallazgos, recolectando muestras del suelo marciano para analizarlas en la Tierra.

A pesar de los retrasos presupuestarios que han pospuesto algunas misiones hasta la década de 2040, los avances obtenidos hasta ahora confirman que Marte tuvo un pasado mucho más complejo y fascinante de lo que imaginábamos. La posibilidad de que haya albergado vida en algún momento sigue siendo una de las cuestiones más intrigantes para la exploración espacial.