La India rumbo al Sol este sábado

La semana pasada la India sorprendía al planeta al convertirse en el primer país en lograr un alunizaje perfecto en el polo sur de la Luna. Pero cuando la sonda Chandrayaan-3 llegó a destino, los expertos de la agencia espacial india ya estaban dando el siguiente paso: una misión para estudiar el Sol.

Sin duda se trata de un programa muy ambicioso, sobre todo teniendo en cuenta que el país tiene un programa espacial de presupuesto comparativamente bajo: la misión a la Luna costó unos 75 millones de euros, menos que la producción de la película Gravity.

Pese a ello, desde la primera sonda que envió a orbitar nuestro satélite natural, allá por 2008, ha crecido considerablemente en tamaño. De acuerdo con agencias como la NASA o la ESA, la India puede mantener los costes bajos, adaptando la tecnología existente y teniendo una gran cantidad de ingenieros altamente calificados que ganan una fracción de los salarios de sus contrapartes extranjeras.

Gracias a ello, en 2014, se convirtió en la primera nación asiática en poner una nave en órbita alrededor de Marte y ahora llega el Sol… El primer observatorio espacial de la India para estudiar el Sol será lanzado el 2 de septiembre. El anuncio de la agencia espacial de la India señala que la sonda Aditya-L1 estudiará los vientos solares, que pueden causar perturbaciones en la Tierra y comúnmente se ven como auroras.

🚀PSLV-C57/🛰️Aditya-L1 Mission:



The launch of Aditya-L1,

the first space-based Indian observatory to study the Sun ☀️, is scheduled for

🗓️September 2, 2023, at

🕛11:50 Hrs. IST from Sriharikota.



Citizens are invited to witness the launch from the Launch View Gallery at… pic.twitter.com/bjhM5mZNrx