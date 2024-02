Módulo Odiseo: de lado, pero funcionando… por ahora

Tuvieron que pasar 50 años para que Estados Unidos regresara a la Luna y, como muestra de los tiempos que corren, en esta oportunidad lo hizo una empresa privada, Intuitive Machines. La misión se lanzó el 15 de febrero en un SpaceX Falcon 9 desde el Centro Espacial Kennedy, pero “parece que Odiseo se volcó al alunizar y está descansando de lado, pero aún está operativo”, según un comunicado de la NASA.

El módulo de aterrizaje construido comercialmente lleva cinco cargas útiles de la NASA y también carga comercial. Los objetivos científicos de la misión incluyen estudios de las interacciones del penacho-superficie, la radioastronomía y las interacciones del clima espacial con la superficie lunar. También demostrará tecnologías de aterrizaje de precisión y capacidades de comunicación y navegación.

El Odysseus Lander es un cilindro hexagonal de 4,0 metros de alto y 1,57 metros de ancho, sobre 6 patas de aterrizaje con una masa de lanzamiento de 1908 kg. Es capaz de transportar aproximadamente 100 kg de carga útil a la superficie. Utiliza paneles solares para generar 200 W de energía en la superficie gracias a una batería de 25 amperios-hora. Su lugar de alunizaje fue el cráter Malapert A, cerca del polo sur.

Steve Altemus, director de Intuitive Machines, señaló que el módulo de aterrizaje "enganchó un pie en la superficie y se inclinó" y aterrizó de costado y, muy posiblemente, esté apoyado contra una roca. Es probable que el contacto con la superficie lunar haya sido demasiado rápido y el módulo se haya “roto una pierna”. Pese a ello, la capacidad operativa se mantiene, según publica la empresa en redes sociales.

Lunar Surface Day One Update (23FEB2024 0818 CST)

Odysseus is alive and well. Flight controllers are communicating and commanding the vehicle to download science data. The lander has good telemetry and solar charging.



