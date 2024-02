Así ha sido el trepidante alunizaje de Odysseus, el prime módulo privado en la Luna

Hace tan solo 1 semana que el Falcon 9 v1.2 Block 5 de SpaceX despegó con una carga muy interesante en su interior. Concretamente, a las 6:05 UTC, encendió sus motores y comenzó a separarse del pavimento del Complejo de Lanzamiento 39A (LC-39A) del Centro Espacial John F. Kennedy, en Florida. Hoy, tras siete días de viaje espacial, la misión ha alunizado. A bordo de ella había un aterrizador lunar Nova-C al que han llamado Odysseus y que ya ha sido apodado como Odie. O, dicho de otro modo, en el cohete había un dispositivo preparado para colocarse en la superficie de nuestro satélite y quedarse allí, quieto, con una serie de objetos y experimentos.

Sea como fuere, eso es exactamente lo que ha hecho. Odie ya está en la superficie de nuestro satélite y ahora comienza la cuenta atrás para que complete todos sus objetivos. La misión tiene por nombre IM-1 y ha aterrizado en una zona en el limbo sur de la Luna. Esto es: la frontera entre la cara oscura y la luminosa que vemos nosotros. Concretamente, la NASA ha elegido como destino los alrededores del cráter Malapert A, uno de los 13 lugares que la agencia espacial baraja para hacer aterrizar a su misión Artemis III, esa en la que volveremos a ver humanos pisando la Luna. Pero… ¿por qué ahí y no en cualquier otro lugar? A fin de cuentas, la Luna tiene 3.476 kilómetros de diámetro y el de este cráter es de apenas 69 kilómetros.

Rocas espaciales especiales

Esta región está a unos 300 km del polo sur y ofrece información muy interesante sobre el origen geológico de la Luna. La superficie donde está posado Odie pertenece a las llamadas “tierras altas”, que forman el 83% de la corteza lunar y que están formadas, en especial, por anortositas, un tipo de rocas de silicato que se solidificaron durante el enfriamiento de la Luna, poco después de su formación. Para analizarlas, Odie lleva consigo una serie de instrumentos, pero esa no es toda su carga, porque forma parte del programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA.

Las cargas útiles de la NASA incluyen: un radio observaciones de la capa de fotoelectrones en la superficie lunar, retrorreflectores láser, un dispositivo Lidar Doppler de Navegación, el demostrador de navegación del nodo lunar 1, cámaras estéreo para estudios de la superficie del penacho lunar, y observación de ondas de radio en la superficie lunar de la vaina de fotoelectrones. Y, en cuanto a las cargas comerciales por ser parte del CLPS, podemos encontrar: Columbia Sportswear, la Eaglecam de la universidad Embry-Riddle, la obra de arte Moon Phases, de Jeff Koon, el demostrador ILO-X de la Asociación Internacional del Observatorio Lunar, un demostrador de resguardo de datos de la empresa Lonestar, y un disco a modo de cápsula temporal, guardando conocimientos de la humanidad.

Crónica de una muerte anunciada

No obstante, a pesar de que este Lander suponga un hito en la exploración espacial privada, sus días ya están contados. Se espera que, dentro de siete días, la noche caerá sobre él. Su fuente de energía es el Sol y está preparado para operar durante 14 días si le llega suficiente luz de nuestra estrella. En principio, los expertos no esperan que logre sobrevivir a la noche, pero esto no significa que se vaya a apagar de inmediato una vez se quede a oscuras.

Habrá que aprovechar las horas de luz antes de que sea noche cerrada en el Malapert A y Odie muera, poco a poco, como un cadáver mecánico más, salpicando el blanco regolito de nuestro satélite.

QUE NO TE LA CUELEN:

Aunque esta misión es un hito, no se debe a motivos tecnológicos, sino empresariales y administrativos.

