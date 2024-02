EEUU regresa a la Luna medio siglo después: ¿qué viene ahora?

El módulo de aterrizaje Nova-C, conocido como Odiseo de Intuitive Machines aterrizó con éxito cerca del polo sur de la Luna, lo que supone el retorno de EEUU al suelo lunar más de 50 años después del fin del programa Apolo. Hace una semana, el 15 de febrero, despegó a bordo de un cohete Falcon9 de SpaceX, compañía de Elon Musk, desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos, a las 7:05 horas, hora peninsular española.

La nave se posó suavemente y de forma autónoma a las 00:24 horas, hora española, de este viernes en el cráter de impacto Malapert A, de 24 kilómetros de diámetro y a unos 300 kilómetros del polo sur de la Luna. El descenso se produjo desde una órbita a 92 kilómetros de la Luna y la confirmación del aterrizaje no llegó al control de la misión hasta 13 minutos después, cuando se recibió la adquisición de señal del módulo.

Una vez aterrizado, está previsto que el módulo funcione en superficie durante un día lunar, equivalente a dos semanas terrestres, mientras cumple con las misiones planificadas en esta operación IM-1, que son son parte de la iniciativa de la NASA de Servicios Comerciales de Carga Lunar (CLPS), con la colaboración de empresas privadas.

"Esta nave inaugura una nueva aventura en ciencia, innovación y en liderazgo de EE.UU. en el espacio", felicitó el administrador de la NASA, Bill Nelson, en un mensaje en su cuenta de X. "Hoy, después de más de medio siglo, nuestro país ha vuelto a la Luna. Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, una empresa privada, una empresa americana, lanza y aterriza en la Luna. Mi enhorabuena para todo el equipo".

Cargas en la Luna

Además de las misiones previamente mencionadas, con este aterrizaje la NASA busca avanzar en su programa Artemis de establecimiento de una presencia sostenible en el satélite terrestre. Debido a ello, Odiseo porta 12 cargas útiles, de las cuales la mitad son de la agencia estadounidense. Uno de ellos es el el Medidor de Masas de Radiofrecuencia, que midió los propulsores criogénicos en la nave a lo largo de la misión.

Otro de estas cargas de la NASA es ROSES (Radio Observations of the Lunar Surface Photoelectron Sheath), cuyo objetivo de analizar los efectos de la meteorología espacial sobre la Luna. También están presentes el sistema de guía por láser LRA (Laser Retro-Reflector Array), un mecanismo que podrá ayudar a los vehículos a navegar en la Luna; y SCALPSS (Stereo Cameras for Lunar Plume-Surface Studies), cámaras destinadas al estudio de la pluma levantada por la interacción entre el cohete del Nova-C y la superficie de la Luna.

Asimismo, cuenta con el artefacto NDL, que es un sensor basado en LIDAR (Light Detección y Rango), que utiliza láseres para proporcionar una detección extremadamente precisa de velocidad y alcance (distancia al suelo) durante el descenso y aterrizaje del módulo.

Por su parte, entre las cargas comerciales se encuentra un reflector térmico experimental creado por la empresa de ropa deportiva Columbia Sportswear. En esta misión, se probará su material Omni-Heat Infinity, el mismo que utiliza para sus chaquetas, para proteger la sonda de las temperaturas de la superficie lunar, que registrará unos 100 grados celsius durante el día. Finalmente, también se encuentran esculturas lunares del escultor Jeff Koons.

Retos futuros

Una vez aterrizado con éxito, se pretende explotar el recurso de hielo de agua para la exploración espacial. Este recurso es especialmente llamativo debido a que el hidrógeno y el oxígeno del agua, si se licúan, se puede conseguir combustible para los cohetes.

Es decir, que si fuera posible parar en la órbita de la Luna o en una base lunar para repostar, ya no sería necesario llevar todo el combustible desde el despegue, lo que aligeraría significativamente la nave espacial y abarataría el coste del lanzamiento.

De todas maneras, no será la última vez que despegue hacia la Luna un prototipo muy similar a Odiseo, ya que Intuitive Machines tiene previstas para este año las misiones IM-2 e IM-3, cuyo objetivo es similar a la de la IM-1.